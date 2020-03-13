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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 13.03.2020 - 16:36,Son Güncelleme:/

Suruç’ta yeğenini öldüren amca tutuklandı

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Suruç’ta yeğenini öldüren amca tutuklandı
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ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, kız alma meselesi yüzünden çıkan kavgada yeğeni Abdullah Yaşar’ı (19) tüfekle vurarak öldürüp kaçan amca Halil Yaşar yakalandı. Amca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suruç ilçesine bağlı Yeğen Mahallesi’nde, 8 Mart günü meydana gelen olayda, aralarında kız alma meselesi nedeniyle husumet bulunan Halil Yaşar ile berberlik yapan yeğeni Abdullah Yaşar arasında kavga çıktı. Amca Halil Yaşar, tüfek ile yeğeni Abdullah Yaşar’a ateş açtı. Amca kaçarken, hastaneye kaldırılan yeğen doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma Halil Yaşar'ı gizlendiği adreste yakalayarak, gözaltına aldı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen amca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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