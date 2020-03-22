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Ali LEYLAK/ DHA
Haber Giriş: 22.03.2020 - 13:40,Son Güncelleme:/

Suruç’ta terör operasyonu: 9 gözaltı

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Suruç’ta terör operasyonu: 9 gözaltı
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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, polis ve jandarma ekiplerince çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda arama yapılan adreslerde, suç unsurlarına el koyan güvenlik güçleri, 9 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet ve jandarma karakoluna götürüldü.

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