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ALİ LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 18.09.2020 - 14:03 | Son Güncelleme:

Suruç’ta taban suyu yükseldi, bazı mahalleleri su bastı

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Suruç’ta taban suyu yükseldi, bazı mahalleleri su bastı
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ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde, tarım arazilerine su verilmesinin ardından taban suyunun yükselmesi nedeniyle bazı kırsal mahallelerde su baskınları yaşandı.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı'nda yer alan dünyanın en uzun 5’inci tüneli olan Suruç Ovası Pompaj Sulama Projesi kapsamında su verilmeye başlamasıyla birlikte bölgedeki bazı yerleşim kesimlerinde taban suyu yükselmeye başladı. Suruç’un birçok kırsal mahallesinde yaşanan taban suyunun yükselmesi, tedirginliğe neden oldu. Bazı mahalle sakinleri, suların evlerine gelmemesi için kum torbalarıyla set çekerek suyun yönünü değiştirmeye çalıştı.

Tarımsal sulama için tarlaya su verilmeye başlamasıyla birlikte Aligör Mahallesi'ndeki evlerin sular altında kaldığını ifade eden vatandaşlar, bir an önce sorunun çözülmesini beklediklerini ifade etti.

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