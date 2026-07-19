Sürü halinde Türkiye'ye geliyor: Trakya ve İstanbul'da çekirge istilası iddiası! 'Ne yapacağımızı bilmiyoruz'

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Trakya ve İstanbul genelinde çekirge popülasyonunda ani bir artış yaşandığı yönündeki iddialar, özellikle sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından kamuoyunun gündemine oturdu.

Bölge sakinlerinin kişisel hesaplarından paylaştıkları görüntüler ve "çekirge istilası" etiketli paylaşımlar kısa sürede dikkat çekti. Vatandaşlar, özellikle akşam saatlerinde evlerinin çevresinde ve mahallelerde yoğun çekirge gruplarıyla karşılaştıklarını belirterek, bu durumu "istila" olarak nitelendiren çok sayıda içerik paylaştı.

Sosyal medyaya yansıyan bilgilere göre; Trakya'nın sınır hatları ile İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki ilçelerinde çekirge yoğunluğunun belirgin şekilde arttığı iddia ediliyor. Paylaşımlarda, söz konusu bölgelerdeki tarım arazileri ve konut çevrelerindeki durumun endişe verici boyutlara ulaştığı vurgulanıyor.

Haberin Devamı

"NE YAPACAĞIMIZI BİLEMİYORUZ"

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede binlerce etkileşim alan bir kullanıcının iddiası ise bölgedeki durumun boyutunu gözler önüne serdi. Evinin perdesine konan bir çekirgenin fotoğrafını ve çıkardıkları seslerin kaydını paylaşan vatandaş, yaşadığı çaresizliği şu sözlerle dile getirdi:

"Mahallede en az 100 tane çekirge var, videoda seslerini duyacaksınız. Bu gece evin içine de iki tane girdi, bir tanesinin fotoğrafını da ekledim, perdede duruyordu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, çok saldırganlar"

Mahallede en az 100 tane çekirge var videoda seslerini duyacaksınız bu gece evin içine girdi 2 tane bir tanesinin fotoğrafını da ekledim perdede duruyordu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz çok saldırganlar ve bu konu ile ilgili hiç bir adım atılmıyor .@ArnavutkoyBel @Arnavutkoy_K pic.twitter.com/PAFB2FJ3Pw — sinyorteriiim (@sinyorteriiim) July 18, 2026

Bir kullanıcı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise "Çekirge istilasından nasibimi aldım, böyle büyük bi şey hiç görmemiştim. senin 5. Katta ne işin var" ifadelerini kullandı.

ETÇİL ÇEKİRGE GÖRÜNTÜLENDİ

Batman'ın Gercüş ilçesinde vatandaşlar tarafından etçil çekirge görüntülendi. Gercüş ilçesinde Yalçın Yıldız ve Cemal Kapar, doğa gezintisi sırasında etçil çekirgenin ağacın yapraklarını yerken görüntüledi.

Haberin Devamı

İri boyutuyla dikkat çeken bu çekirgenin, genellikle böcekler ve küçük hayvanlarla beslendiği biliniyordu. Ağacın yapraklarını iştahla yiyen dev çekirgeyi cep telefonlarıyla kaydeden ikili, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Siirt'te boyutuyla dikkat çeken dev etçil çekirge, vatandaşların ilgisini çekti. Siirt kent merkezine yakın bir alanda görülen ve iri yapısıyla dikkat çeken çekirgeyi fark eden vatandaşlar, cep telefonlarıyla görüntüledi.

Görüntüler kısa sürede ilgi görürken, çekirgenin alışılmış türlere göre daha büyük olması dikkat çekti. (İHA)