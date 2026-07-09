Sürü halinde ortaya çıktılar: Karadeniz'de görsel şölen

AA
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2026 09:53
Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında görülen yunus sürüsü, dronla kaydedildi.
Karadeniz'in mavi sularında sürü halinde ilerleyen yunuslar, zaman zaman su yüzeyine çıkarak görsel şölen sundu.
Bir süre birlikte yüzerek ilerleyen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.
Yunus sürüsünün su yüzeyindeki hareketleri, dronla görüntülendi.
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