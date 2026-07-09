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Sürü halinde ortaya çıktılar: Karadeniz'de görsel şölen

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#Sinop#Dron#Karadeniz Yunusları
Sürü halinde ortaya çıktılar: Karadenizde görsel şölen
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2026 09:53

Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında görülen yunus sürüsü, dronla kaydedildi.

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Karadeniz'in mavi sularında sürü halinde ilerleyen yunuslar, zaman zaman su yüzeyine çıkarak görsel şölen sundu.

Bir süre birlikte yüzerek ilerleyen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.

Sürü halinde ortaya çıktılar: Karadenizde görsel şölen

Yunus sürüsünün su yüzeyindeki hareketleri, dronla görüntülendi.

Sürü halinde ortaya çıktılar: Karadenizde görsel şölen

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#Sinop#Dron#Karadeniz Yunusları

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