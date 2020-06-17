Sürü bağışıklığı nedir ve ne demek?
Sürü bağışıklığı nedir? Corona virüs salgını devam ederken, sürü bağışıklığı salgın sürecinde gündeme geldi. Bilim Kurulu Toplantısı'nda corona virüsü gündemine dair açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sürü bağışıklığı ile ilgili sorulan soruya yanıt verdi. Sürü bağışıklığı kısaca bir nüfusun büyük bir yüzdesinin aşılama veya önceki enfeksiyonlar yoluyla bir enfeksiyona karşı bağışık hale gelmesiyle ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklardan dolaylı bir koruma biçimidir. İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar...
Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sürü bağışıklığıyla ilgili sorulan soruya, "Bu noktadan baktığımızda ise bu oranın yüzde 1,5'un altında olduğunu görüyoruz, böyle bir şiddetli virüse rağmen. Sonuçlar 1 hafta 10 gün içinde biter." dedi.
Sürü bağışıklığı sürü etkisi , topluluk bağışıklığı , nüfus bağışıklığı veya sosyal bağışıklık olarak da adlandırılır. Bireylerin büyük bir kısmının bağışıklığa sahip olduğu bir popülasyonda, bu tür insanların hastalık bulaşmasına katkıda bulunma olasılığı düşüktür, enfeksiyon zincirlerinin bozulma olasılığı daha yüksektir, bu da hastalığın yayılmasını durdurur veya yavaşlatır.
Bir toplumdaki bağışıklık bireylerinin oranı ne kadar büyük olursa, bağışıklık sahibi olmayan kişilerin bulaşıcı bir bireyle temas etme olasılığı o kadar az olur, bu da bağışıklık olmayan bireylerin enfeksiyondan korunmasına yardımcı olur.
Bireyler, daha erken bir enfeksiyondan iyileşme veya aşılama yoluyla bağışıklık kazanabilir . Belirli bir eşik değere ulaşıldığında, sürü bağışıklığı, bir popülasyondaki hastalığı yavaş yavaş ortadan kaldırır. Bu eliminasyon, dünya çapında başarılırsa, eradikasyon adı verilen enfeksiyon sayısında sıfıra kalıcı bir azalma ile sonuçlanabilir.
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