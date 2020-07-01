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GeriGündem 'Sürprizimiz var' diye duyurmuştu! Müjdeyi verdi: 'SUNGUR' envantere girmeye hazır
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DHA
Haber Giriş: 01.07.2020 - 12:20,Son Güncelleme:

'Sürprizimiz var' diye duyurmuştu! Müjdeyi verdi: 'SUNGUR' envantere girmeye hazır

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Roketsan'ın yerli savunma sanayi paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği hava savunma sisteminin yeni üyesi 'SUNGUR'un başarılı atışlı testler sonrası envantere girmeye hazır olduğunu duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından "Bir sürprizimiz var, beklemede kalın geliyor" paylaşımında bulundu. Demir, 25 dakika sonra ise yeni paylaşım yaparak başkanlık öncülüğünde Roketsan'ın yerli savunma sanayi paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği hava savunma sisteminin yeni üyesi 'SUNGUR'un, başarılı atışlı testler sonrası envantere girmeye hazır olduğunu duyurdu.

Sürprizimiz var diye duyurmuştu Müjdeyi verdi: SUNGUR envantere girmeye hazır

Demir, "Kademeli hava savunma sistemimizin yeni üyesi, portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek. SUNGUR hareketli atış yeteneği, gece-gündüz hedef tespit, teşhis, tanımlama, takip ve 360 derece atış kabiliyetine sahip. SUNGUR, hava unsurlarına karşı etkinliği ve yüksek manevra kabiliyeti, yüksek hedef isabet yeteneği ve karşı tedbir özelliği, titanyum harp başlığı, hedefin uzun menzilden görüntülenmesini sağlayan nişangahıyla kendi sınıfının önünde bir sistem" dedi.

Sürprizimiz var diye duyurmuştu Müjdeyi verdi: SUNGUR envantere girmeye hazır

 

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