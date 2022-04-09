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Sürpriz ziyarette flaş Rusya çıkışı: Yanıldılar! "Putin’in Buça’da yaptıkları itibarını küçülttü"

#Boris Jhonson#Vladimir Zelenski#Ukrayna
Sürpriz ziyarette flaş Rusya çıkışı: Yanıldılar Putin’in Buça’da yaptıkları itibarını küçülttü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile Kiev’de düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Ukrayna halkının kazanacağından şüphem yok” dedi. Ayrıca Johnson, Buça’da sivillerin öldürülmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in itibar kaybettiğini belirtti ve "Rusya Kiev’in birkaç saat içinde düşeceğini düşünüyordu. Onlar çok fazla yanıldılar ve Ukraynalılar gücünü gösterdi." dedi.

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Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Kiev’e sürpriz ziyareti sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Devlet Başkanı Zelenskiy basın toplantısında yaptığı konuşmada, "İngiltere Başbakanı’na bu ziyaret için teşekkür ederim. Bunu değerli buluyoruz ve unutmayacağız. Ülkemizin Rus saldırısından sonra nasıl göründüğünü biliyorsunuz. Bundan çıkarılacak tek sonuç Rusya’ya daha fazla yaptırımlarla yüklenmek. İngiltere’ye yaptırım paketleri için teşekkür ederim. Batılı demokratik ülkeler İngiltere’yi örnek almalı. Londra Ukrayna’nın güvenliği konusunda kilit rol oynayacak. Ukrayna’nın savaştan sonra yeniden bütünleşmesi konusunu da görüştük" ifadelerini kullandı.

"PUTİN İTİBAR KAYBETTİ"

Buça’da sivillerin öldürülmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in itibar kaybettiğini belirten Başbakan Johnson, "Beni bugün kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Ukrayna halkının Rusya karşısındaki kahramanlığının altını çizmek istiyorum. Birkaç hafta içinde dünya bu kahramanları gördü. Rusya Kiev’in birkaç saat içinde düşeceğini düşünüyordu. Onlar çok fazla yanıldılar ve Ukraynalılar gücünü gösterdi. Putin’in Buça’da yaptıkları itibarını küçülttü.

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Sürpriz ziyarette flaş Rusya çıkışı: Yanıldılar Putin’in Buça’da yaptıkları itibarını küçülttü

Rus ordusunun geri çekilmesi geçicidir. Baskıları arttırmalı ve Ukrayna’ya hem ekonomik hem de askeri alanda yardım etmeliyiz. Ukrayna’ya 1,5 milyar euro yardımda bulunduk. Partnerlerimizle yeni teknolojik ürünleri vermeye devam edeceğiz. Ukrayna hiçbir zaman şantajların önünde eğilmedi. Ukrayna halkının kazanacağından şüphem yok. Ukrayna halkına kahramanlıkları için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

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#Boris Jhonson#Vladimir Zelenski#Ukrayna

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