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Sürpriz yolculukta facia: Girne’de batan gemide kaybolan Nihat Pancar aranıyor

Güncelleme Tarihi:

#Nihat Pancar#Girne#Gemi
Sürpriz yolculukta facia: Girne’de batan gemide kaybolan Nihat Pancar aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 09:18

Girne açıklarında batan feribotta kaybolan Nihat Pancar’ın Samandağ’daki baba ocağında endişeli bekleyiş sürüyor. 3 ay önce çalışmak için gittiği Kıbrıs’tan ailesine haber vermeden dönüş yoluna geçen talihsiz adamın kızıyla son görüşmesinde "Her an gelebilirim" dediği öğrenildi.

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Girne'den Mersin'e doğru yola çıkan ve açıldıktan bir süre sonra batan gemide yolculuk yapan Nihat Pancar'ın memleketi Hatay'ın Samandağ ilçesi Yaylıca Mahallesi'ndeki baba evinde umutlu bekleyiş sürüyor. Ölenler ve hastanede tedavi altında olanların içerisinde yer almayan Pancar'ın ailesi gelecek haberi umutla bekliyor.

Sürpriz yolculukta facia: Girne’de batan gemide kaybolan Nihat Pancar aranıyor

"GELECEĞİNDEN HABERİMİZ YOKTU, HER AN GELEBİLİRİM DEDİ"

Kocasının kendilerine sürpriz yapmak için çıktığı yolda batan gemide kaybolduğunu söyleyen Özlem Pancar, "Eşim iş aramak için 3 ay önce Kıbrıs'a gitmişti. Kendisi aşçı ve bizleri görmeye geliyordu. Geleceğinden haberimiz yoktu, en son 10.30'da bizle görüştü. Kızım babasına ne zaman geleceğini sordu ve geleceğim diyerek cevap verdi.

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Sürpriz yolculukta facia: Girne’de batan gemide kaybolan Nihat Pancar aranıyor

Kayınbabamı arayarak 1 Eylül'de geleceğini söylemiş. Geleceğinden haberimiz yoktu, her an gelebilirim dedi. Gelecekti, sürpriz yapacaktı bize ama kısmet olmadı. Feribota binerken de hiçbirimize haber vermedi. Umutluyum, bizi arayacağına dair içimde his var. Hastanede ve vefat edenlerin arasında yok. Kayıp olarak aranıyor, gemiye girişi var ama çıkışı yok" dedi.

Sürpriz yolculukta facia: Girne’de batan gemide kaybolan Nihat Pancar aranıyor

“GELECEĞİNE YA DA YOLCULUK YAPACAĞINA DAİR BİR ŞEY SÖYLEMEDİ"

Babasını gemiye binmeden önce arayan Sanem Pancar, babasının geleceğini söylemediğini belirterek "Babamla 30 Ağustos'ta görüştük, geleceğine ya da yolculuk yapacağına dair bir şey söylemedi. Şans eseri haberlerde gördük. Her yeri aradık ama babamı bulamadık. Gelecek güzel haberi bekliyoruz. Hatay'da görüşüp, ailecek vakit geçirmeyi planlıyorduk. Sürpriz yapmak istemişti ama nasip olmadı. İyi haberleri bekliyoruz" diye konuştu.

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Sürpriz yolculukta facia: Girne’de batan gemide kaybolan Nihat Pancar aranıyor

Ağabeyinin sağ salim geri gelmesini dileyen Oktay Pancar, "Batan gemide ağabeyim de vardı. Tek isteğimiz ağabeyimin sağ salim geri gelmesi. Devletimize güveniyoruz. İnşallah güzel haberini bize verirler" şeklinde konuştu.

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#Nihat Pancar#Girne#Gemi

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