Sürpriz: Dünyaca ünlü İztuzu Plajı’na kar yağdı

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Plajın karlı fotoğrafları, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) gönüllüleri tarafından merkezin sosyal medya hesabından “İztuzu Plajı’na ilk kez kar yağdı” notuyla paylaşıldı. Hesabın takipçileri de şaşkınlıklarını gizleyemezken “İnanamıyorum, muhteşem, her hali mi güzel olur” yorumlarında bulundu.

KÖYLÜLER DE ŞAŞKIN

Plaja yakın köylerde de kar heyecanı vardı. Dereköy Arıkbaşı Mahallesi’nde de yağan kar, köylüler arasında şaşkınlık yarattı. Köy sakinleri çocukları ile birlikte kardan adam yaparak belki de yıllarca bir daha karşılaşmayacakları bu durumu hatıra fotoğrafları ile ölümsüzleştirdi. Köy sakinlerinden Metin Aydın “Bugüne kadar görülmüş bir olay değil. Kardan adam yapacak kadar yağdı. Şaşkınlık ve mutluluk içindeyiz” dedi.