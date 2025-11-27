Sürpriz davranışıyla kalpleri kazanmıştı! İETT şoförü ödüllendirildi

Haberin Devamı

İstanbul'un Yenidoğan - Kozyatağı hattında çalışan İETT kaptanı Şahismail Ayaztekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, otobüse binen iki öğretmen için yaptığı sürprizle herkesin gönlünü kazandı. Öğretmen kartı ile biniş yapan yolcularının kimliğini fark eden tecrübeli kaptan, rotası üzerinde bir kırmızı ışıkta durduğu sırada yanındaki çiçekçiden hemen bir buket aldı ve yolcularına hediye etti.

Bu beklenmedik ve anlamlı davranış, otobüsteki diğer yolcular tarafından coşkulu alkışlarla karşılandı. O anlar, aracın iç kamerasına da yansıdı.

ÖRNEK DAVRANIŞ ÖDÜLLENDİRİLDİ

İETT Genel Müdürlüğü, 10 yıllık kaptan Şahismail Ayaztekin'in bu nezaketini ve toplum değerlerine olan duyarlılığını ödüllendirme kararı aldı.