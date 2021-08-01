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Haber Giriş: 01.08.2021 - 13:27 | Son Güncelleme:

Surname nedir? Surname ile ilgili bilgiler

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Surname nedir? Surname ile ilgili bilgiler

Osmanlı dönemi Türk edebiyatında şenliklerle ilgili yazılan edebi metinler olan surname, sarayın düzenlediği törenleri konu edinir. Kaside biçiminde olanlarına ise surriye denir. Peki surname nedir? İşte konuyla ilgili bilgiler...

Surname, Osmanlılar döneminde şehzadelerin sünnet düğünleriyle, kadın sultanların evlenme törenlerini betimlemek amacıyla yazılmış manzum ya da mensur yapıtlardır. Kaside biçiminde olanlarına surriye de denilmiştir. 

Surnamelerde, gece ve gündüz süren eğlencelerde gösterilen hünerler, açılan yarışmalar, kazananlara dağıtılan ödüller, halk için hazırlanan sofralarla büyüklere verilen şölenler, vezirlerden her birinin sunduğu armağanlar, padişahın vezirlere giydirdiği kürkler, verdiği armağanlar anlatılır. Levni’nin en tanınmış eseri Surname’dir.

Surname, yazılı ve bol resimli bir kitaptır ve bir sünnet düğünü resmedilmiştir. Yüzlerce değişik sahneyi içeren bu minyatürlerde Levni, sünnet törenini esprili bir yaklaşımla resmetmiştir.

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