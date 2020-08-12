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Salim SARIKOÇ/SÜRMENE (Trabzon),(DHA)
Haber Giriş: 12.08.2020 - 16:55,Son Güncelleme:

Sürmene'de sel ve heyelan; mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

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Sürmene'de sel ve heyelan; mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
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TRABZON’un Sürmene ilçesinde etkili sağanak sel ve heyelanlara neden oldu. Ormanseven Mahallesi’nde mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

İlçede, akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçenin bazı köylerinde sel ve heyelanlar meydana geldi, bazı köy yolları da ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yamaçtan koparak yola akan toprak ve taş yığınlarını kaldırmak için çalışma başlattı. Ormanseven Mahallesi’nde heyelanda mahsur kalan 2 kişi de, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Ekiplerin, iş makineleriyle yol açma çalışması sürüyor.

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