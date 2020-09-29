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Ayhan ACAR/DHA
Haber Giriş: 29.09.2020 - 13:17 | Son Güncelleme:

Surların önündeki iskeleden düşen işçiden acı haber!

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Surların önündeki iskeleden düşen işçiden acı haber!
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Bartın’ın Amasra ilçesinde, onarımı yapılan surların önündeki iskeleden düşen Rahim Kurt (40), 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 20 Eylül günü, ilçede meydana geldi. Amasra Kalesi’nin Boztepe Mahallesi kesimindeki surlarının onarımı için kurulan iskeleye çıkan Rahim Kurt, ayağının kayması sonucu düştü. Kurt'un zemine çakıldığını gören işçilerin ihbarıyla sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan Kurt, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Rahim Kurt, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 

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