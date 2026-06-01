Surlarda dehşet planı

Haberin Devamı

İstanbul Fatih’te 23 Mayıs’ta saat 13.50 sıralarında Ayvansaray Mahallesi’ndeki Edirnekapı Surları’nın üzerinde şüpheli hareketler sergileyen bir kız ve erkeği görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, yaptıkları kontrolde A.H.K. (18) ve E.D.Y.’yi (16) tespit ederek emniyete götürdü.

Polisler, gençlerin yanına gittiğinde erkeğin üzerinde bir bıçak, telefonunda ise 2024 yılında Edirnekapı Surları’nda meydana gelen İkbal Uzuner cinayetine ilişkin fotoğraflar, satanizim, seri katiller ile ilgili görseller buldu. A.H.K.’nin kız arkadaşına attığı mesajlar yeni bir cinayet hazırlığı olduğunu da ortaya koydu.

PSİKİYATRİK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ BELİRLENDİ

Yapılan çalışmalarda A.H.K.’nin bir süredir İstanbul’da psikiyatrik tedavi gördüğü de belirlendi. Gözaltına alınan A.H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelinin Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde 3 hafta süreyle gözlem altına alınmasına ve hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. E.D.Y. ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.





