×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Surlarda dehşet planı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Fatih#Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
Surlarda dehşet planı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2026 07:00

Edirnekapı Surları’nda şüpheli hareketlerde bulundukları ihbar edilen A.H.K. ile E.D.Y. , polis ekiplerince yakalandı. İkilinin cep telefonlarında 2024 yılında surlarda meydana gelen İkbal Uzuner cinayetiyle ilgili içerik ve yazışmalar tespit edildi.

Haberin Devamı

İstanbul Fatih’te 23 Mayıs’ta saat 13.50 sıralarında Ayvansaray Mahallesi’ndeki Edirnekapı Surları’nın üzerinde şüpheli hareketler sergileyen bir kız ve erkeği görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, yaptıkları kontrolde A.H.K. (18) ve E.D.Y.’yi (16) tespit ederek emniyete götürdü.

Polisler, gençlerin yanına gittiğinde erkeğin üzerinde bir bıçak, telefonunda ise 2024 yılında Edirnekapı Surları’nda meydana gelen İkbal Uzuner cinayetine ilişkin fotoğraflar, satanizim, seri katiller ile ilgili görseller buldu. A.H.K.’nin kız arkadaşına attığı mesajlar yeni bir cinayet hazırlığı olduğunu da ortaya koydu.

PSİKİYATRİK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ BELİRLENDİ

Yapılan çalışmalarda A.H.K.’nin bir süredir İstanbul’da psikiyatrik tedavi gördüğü de belirlendi. Gözaltına alınan A.H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelinin Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde 3 hafta süreyle gözlem altına alınmasına ve hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. E.D.Y. ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

Surlarda dehşet planı


 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Fatih#Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

BAKMADAN GEÇME!