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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)
Haber Giriş: 28.02.2020 - 15:55,Son Güncelleme:/

Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı görüntülendi

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Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı görüntülendi
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TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen zırhlıların taşındığı TIR'lardan oluşan konvoy, jandarma eskortluğunda geniş güvenlik önlemleri altında İslahiye'ye ulaştı. İslahiye- Hassa yolunda Hatay yönüne hareket etti.

Suriyeye zırhlı araç sevkiyatı görüntülendi


Askeri konvoyun, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçirilerek, Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
Suriyeye zırhlı araç sevkiyatı görüntülendi


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