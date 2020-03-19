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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)
Haber Giriş: 19.03.2020 - 11:57,Son Güncelleme:/

Suriye’ye zırhlı araç sevkiyatı

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Suriye’ye zırhlı araç sevkiyatı
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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki 106'ncı Topçu Alayı ve 2'nci Zırhlı Alay Komutanlığı'ndan, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verecek zırhlı araç ve askeri personelden oluşan konvoy, Suriye'ye doğru yola çıktı.

İslahiye'de konuşlu 106'ncı Topçu  ve 2'nci Zırhlı Alay Komutanlığı'ndan, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amaçlı zırhlı araçları taşıyan TIR'lar, askeri araç ve askeri personellerden oluşan 30 araçlık konvoy, güvenlik önlemleri arasında Hatay'a hareket etti. Konvoyun Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçerek, Suriye’deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi

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