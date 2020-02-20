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Gündem
Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)
Haber Giriş: 20.02.2020 - 13:38,Son Güncelleme:/

Suriye'ye tank sevkiyatı görüntülendi

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Suriye'ye tank sevkiyatı görüntülendi

Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden tankların taşındığı TIR'lardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen tankların taşındığı TIR'lardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde İslahiye'ye ulaştı. İslahiye- Hassa yolunda Hatay yönüne ilerleyen konvoydaki tankların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçirilerek, Suriye’deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

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