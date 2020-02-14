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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)
Haber Giriş: 14.02.2020 - 12:18,Son Güncelleme:/

Suriye'ye tank sevkiyatı

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Türkiye’nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen tankların taşındığı TIR’lardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep’in İslahiye ilçesine ulaştı.

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen tankları taşıyan 10 TIR’dan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında İslahiye’ye ulaştı. İslahiye-Hassa karayolunda Hatay yönüne hareket eden konvoydaki araçların Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçerek Suriye’deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

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