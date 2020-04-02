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DHA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 16:19,Son Güncelleme:/

Suriye’ye giriş ve çıkışlarda, termal kameralı 'corona virüs' tedbiri

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Suriye’ye giriş ve çıkışlarda, termal kameralı 'corona virüs' tedbiri
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ŞANLIURFA’nın Suriye sınırındaki Resulayn ile Tel Abyad ilçelerinde, koronavirüs(corona virüs) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, giriş ve çıkışlar için termal kameralar kuruldu.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Resulayn ve Tel Abyad ilçelerinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, termal kameralar kuruldu. Sınır ötesine zorunlu ve özel izin ile giriş ve çıkış yapanların ateş ölçümü için sınır kapısına termal kameralar yerleştirildi. Öte yandan iki ilçede de dezenfekte çalışmaları yapılırken, yerel halka da koronavirüs tedbirlerinin anlatıldığı broşürler dağıtılıyor.

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