Suriye’ye doğalgaz ve elektrik vereceğiz

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Yaklaşık günlük 6 milyon metreküplük bir gaz akışının sağlanacağını dile getiren Bayraktar, “Yılda 2 milyar metreküpe kadar gidebilecek ihracat söz konusu olacak ve tabii bu Suriye için özellikle elektrik açısından önemli, yani gazın Suriye’deki ehemmiyeti farklı, oradaki gaz santrallarının bir anlamda yakıtını biz o şekilde tedarik etmiş olacağız” dedi.



Bayraktar, doğalgaz yanında elektrik tedarikinde de Suriye’de çalışmaların başladığını anımsattı. Türkiye ile Halep arasındaki yaklaşık 200 megavatlık elektrik tedariki yapıldığını belirten Bayraktar, “Yaklaşık 700-800 megavatlık bir elektrik ihracatına önümüzdeki aylarda ulaşacağız” ifadelerini kullandı.



IRAK’TA 15 BİN VARİL ÜRETİM



Bayraktar Irak petrolü ile ilgili de “Irak bizim en doğal ortağımız. Türkiye olarak Irak’ta şu anda 3 sahada ortaklıklar yoluyla varlığımız var. Bugün yaklaşık 23-24 milyar dolarlık ikili ticaret hacmimiz var. Irak’ta yaklaşık günde 15 bin varil bir petrol üretimimiz var. Irak gibi petrol ülkesinde varlığımız çok küçük. Biz daha aktif olmak istiyoruz” dedi.



Gabar petrolü hakkında da bilgi veren Bayraktar, Gabar’da üretimin 81 bin varili bulduğunu belirterek, “Pik seviyelere doğru yaklaşıyoruz. Gabar’ın 90-100 binler civarında olgunlaşacağını düşünüyoruz. Terörsüz Türkiye’yle alakalı Gabar büyük bir anlam taşımaya başladı. Biz o bölgeyi terörden arındırdığımız için orada bu çalışmaları yapabildik. Dağlarda 550 kilometre yol yaptık. 3 binin üzerinde insan çalışıyor. İnsanların gözünde umut var, beklentiler var” diye konuştu.



Bayraktar Karadeniz gazı ile ilgili de “Karadeniz’de üretimimiz devam ediyor, 9.5 milyon metreküp günlük bir üretimle. 2026’nın üçüncü çeyreği gibi, 13-14 ay sonra 2 katına çıkarmayı, yani 20 milyon metreküplere gelmeyi hedefliyoruz” dedi.



Bayraktar, Diyarbakır’daki arama çalışmalarına yönelik Amerikalı firma ile yapılan anlaşmanın ayrıntılarının sorulması üzerine, “Biz Diyarbakır’da petrol olduğunu düşünüyoruz. Diyarbakır’da 4 sahada biz bu çalışmalara anlaşmamızı yaptık, şu anda ekipler teknik hazırlıkları yapıyorlar” diye konuştu.