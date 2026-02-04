Suriye’nin toprak bütünlüğü tüm bölge için faydalı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın daveti üzerine başkent Riyad’a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemame Sarayı’nda resmi törenle karşılandıktan sonra Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. İkili görüşmenin ardından da Erdoğan ve Selman, heyetler arası toplantıya başkanlık etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıların ardından onuruna verilen akşam yemeğine katıldı. Prens Muhammed bin Selman tarafından Yemame Sarayı’nda verilen yemek, basına kapalı düzenlendi.

4 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan ziyaretle ilgili yapılan açıklamaya göre görüşmede, ikili ilişkiler, enerji, savunma sanayisi, yatırımlar, ticaret ve teknoloji alanında işbirliği, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri yenilenebilir enerji ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda atılacak yeni adımlarla daha ileri bir seviyeye taşımakta kararlı olduklarını ifade etti. Görüşmede Erdoğan, Türkiye’nin Filistin’de kalıcı barışın sağlanması ve Gazze’nin yeniden imarı için gayret göstermeye devam ettiğini, insani krizin bir an önce son bulması için çabaların artırılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının sadece Türkiye için değil bütün bölge için de faydalı olacağını, Türkiye’nin, Suriye’nin istikrarına yönelik desteklerinin birçok alanda süreceğini, Suriye’nin yeniden imarı için Suudi Arabistan’la işbirliği içinde çalışacaklarını ifade etti. Görüşmede ayrıca Yemen’deki son durum ve Doğu Afrika’daki gelişmeler de ayrıntılı olarak ele alınırken, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 4 anlaşma imzalandı ve ortak açıklama yayımlandı.

TÜRK ŞİRKETLERİNİN ROLÜ

Ziyaretle ilgili iki ülke tarafından ortak bildiri açıklandı. Bildiride özetle şu ifadelere yer verildi: “Her iki taraf, ekonomi, ticaret ve yatırım sektörlerinde iki ülke arasındaki ekonomik bağların gücünden övgüyle bahsetmiş, mühendislik, inşaat, gayrimenkul geliştirme ile imalat sanayi gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Türk şirketlerinin oynadığı hayati rolü memnuniyetle karşılamışlardır. Her iki taraf da petrol, petrol türevleri ve petrokimya tedariki alanlarında işbirliğini güçlendirme, petrokimya, maden kaynaklarının keşfi, çıkarılması ve işlenmesinde işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kalmışlardır.

ÇOK TARAFLI İŞBİRLİĞİ

Taraflar, her iki ülkenin menfaatlerine hizmet edecek ve bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacak şekilde, savunma ilişkilerini güçlendirme ve geliştirme konusundaki arzularını teyit etmişlerdir. Filistin’deki son gelişmelere ilişkin olarak, her iki taraf, Gazze Şeridi’nde kötüleşen insani durum, devam eden İsrail saldırıları ve insani yardımların ve sınır geçişlerinin engellenmesi konusunda derin endişelerini dile getirmiştir. Gazze’de yardım çabalarının yoğunlaştırılması ve insani yardımların ulaştırılmasını sağlamak için Gazze Şeridi boyunca tüm geçişlerin engelsiz bir şekilde açılmasının sağlanmasının önemini vurgulamışlardır. Ateşkesin pekiştirilmesi, Gazze’nin işgalinin sona erdirilmesi ve en nihayetinde başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları içinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının sağlanmasının gerekliliğini vurgulamışlardır.

YEMEN, SUDAN, SOMALİ

Her iki taraf, Yemen, Sudan, Somali’de istikrarın korunması ve barışın sağlanması, Rusya-Ukrayna krizi konusunda, bölgede ve ötesinde kalıcı barış, istikrar ve refahı sağlayacak kapsamlı bir müzakereye yönelik desteğin verilmesi, Suriye’de 30 Ocak tarihinde açıklanan ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının uygulanmasını desteklemiş ve Suriye Hükümeti’nin Suriye’nin ve tüm bölgenin istikrarını tehdit eden terörist örgütleri engellemek ve sivil barışı teşvik etmek için yapılan çabalarını tam olarak desteklediklerini teyit etmişlerdir.”





TÜRKİYE ARABULUCU OLMAYA HAZIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan merkezli Şarku’l Avsat gazetesine verdiği mülakatta, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye ve Suudi Arabistan, tarihi bağları bulunan, köklü devlet geleneklerine sahip ve üzerlerine düşen bölgesel sorumluluğun bilinci yüksek olan iki dost devlettir. Sahada gerçek sonuçlar üretecek, her iki tarafa da somut faydalar sağlayacak sürdürülebilir projeleri hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. İş dünyasına yeni kapılar açacak, fırsatlar oluşturacak ve iki halkımızın yaşamına doğrudan olumlu yansımaları olacak somut adımlar atmayı hedefliyoruz.

ABD-İRAN GERİLİMİ

Türkiye, bölgemizin yeni bir savaşa veya yeni bir yıkım dalgasına tanık olmasını kesinlikle istemiyor. Gerilimleri azaltmak ve sorunları çözmek amacıyla İran ile ABD arasında arabuluculuk rolü üstlenmeye hazır olduğumuzu teyit ediyor, bu doğrultudaki temaslarımızı sürdürüyoruz. Gazze’deki temel mesele, ateşkesi kalıcı hâle getirmek, sivilleri korumak, insani yardımın sürekli ve engelsiz biçimde ulaştırılmasını sağlamak ve zorla yerinden edilmeyi tamamen sona erdirmektir. Türkiye, Gazze Barış Kurulu üyesi sıfatıyla tüm süreçlere aktif katkı sunacak.”

BİZİM ÖLÇÜMÜZ NET

Suriye hükümeti ile YPG arasında anlaşmaya varılması, Sudan’daki gelişmeler ve İsrail’in Somaliland’i tanıması konularına da değinen Erdoğan, şöyle devam etti: “Bizim ölçümüz net; komşularına tehdit oluşturmayan, terör örgütlerine kapı açmayan ve toplumunun tüm kesimlerini eşit vatandaşlık temelinde kucaklayan bir Suriye, bölgesel istikrar için hayati önem taşır. Sudan’da iç savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek ve Sudan’ı istikrar ile refaha kavuşturmak amacıyla tüm diplomatik çabaları destekliyoruz. İsrail’in ‘Somaliland’i tanıması, hiçbir meşruiyeti olmayan bir karar. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti Afrika Boynuzu’nu istikrarsızlaştırmaya çalışıyor.”