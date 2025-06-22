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Suriye'nin resmi haber kanalı, Türksat 4A uydusu üzerinden yayına başladı

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#Abdulkadir Uraloğlu#Suriye#Türksat 4A
Suriyenin resmi haber kanalı, Türksat 4A uydusu üzerinden yayına başladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2025 12:49

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye'nin resmi haber kanalı El-İhbariye TV'nin Türksat 4A uydusu üzerinden yayına başladığını belirterek, "Türksat, yayıncılıktan veri güvenliğine, afet iletişiminden kamu dijital hizmetlerine kadar birçok alanda Suriye ile sürdürülebilir projelere imza atacak" dedi.

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Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin resmi haber kanalı El-İhbariye TV’nin Türksat 4A uydusu üzerinden yayına başladığını kaydetti. 19 Haziran 2025 itibarıyla Türksat 4A uydusu üzerinden yayına başlayan El-İhbariye TV'nin, uluslararası gündem, siyasi ve ekonomik gelişmeleri kapsayan yayın içerikleriyle geniş kitlelere ulaşacağını belirten Uraloğlu, "Türksat’ın güçlü yayın altyapısı sayesinde başta Arap coğrafyası olmak üzere geniş bir yayın ağına erişim sağlanacak. Haber bültenleri, analiz programları ve söyleşilerle bölgesel haber akışında yeni bir dönem başlıyor" dedi.

'SOMUT SONUÇLAR VERMEYE BAŞLADI'

Bu gelişmenin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Suriye'ye gerçekleştirdikleri resmi ziyaretin ve Türksat heyetinin Şam'da yürüttüğü temasların ardından hayata geçtiğini belirten Uraloğlu, "Yapılan görüşmeler sonucunda iki ülke arasında medya ve iletişim alanındaki iş birliği hızla somut sonuçlar vermeye başladı. Suriye’nin dijitalleşme sürecine yönelik daha fazla katkı sunacağız. Türksat, bugüne kadar Türkiye’nin dijital dönüşümünde, kamu hizmetlerinin yaygınlaştırılmasında ve kriz anlarında kesintisiz haberleşmenin sağlanmasında stratejik bir rol üstlendi. Aynı tecrübe ve altyapı gücünü şimdi Suriye’nin yeniden yapılanma sürecine aktarmaya hazırlanıyoruz. Türksat, yayıncılıktan veri güvenliğine, afet iletişiminden kamu dijital hizmetlerine kadar birçok alanda Suriye ile sürdürülebilir projelere imza atacak" açıklamasında bulundu. El-İhbariye TV, Türksat 4A uydusu üzerinden 12422 V 27500 SR frekans bilgileriyle izlenebilecek.

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#Abdulkadir Uraloğlu#Suriye#Türksat 4A

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