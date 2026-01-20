×
Suriye’nin kuzeyindeki Türk üniversiteleri Suriye tarafından tanındı

Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2026 07:00

YÜKSEKÖĞRETİM (YÖK) Kurulu Başkanı Erol Özvar, Suriye’nin kuzey bölgelerindeki Türk üniversiteleri mezunlarının diplomalarının Suriye tarafından tanındığını duyurdu.

YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: “Suriye’nin kuzey bölgelerinde faaliyet gösteren Türk üniversitelerinden mezun olan öğrencilerin diplomalarının Suriye tarafından tanınmasına ilişkin süreç, ilgili kurumlar arasında yürütülen temaslar sonucunda olumlu şekilde tamamlanmıştır. Gaziantep Üniversitesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi mezunlarının diplomalarının tanınması ve öğrencilerin akademik durumlarının düzenlenmesi amacıyla Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı bünyesinde uzman bir komisyon kurulmasına karar verilmesi, hakların korunması ve akademik kazanımların güvence altına alınması açısından önem taşımaktadır. Bu süreçte sergilenen karşılıklı anlayış ve işbirliği için Sayın Bakan’a teşekkür ediyorum.” 

 

