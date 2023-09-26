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Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Suriye#PKK
Suriyenin kuzeyinde 2 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2023 11:49

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor.

Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

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#MSB#Suriye#PKK

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