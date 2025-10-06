Suriye'nin Halep kentinde, PKK/YPG ile Suriye güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı

Haberin Devamı

Terör örgütü PKK/YPG mensupları, Halep merkezdeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye güvenlik güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenlerken, Süryan Mahallesi'nde bulunan Rahman Camii çevresini havan saldırısıyla hedef aldı.

Güvenlik güçlerinin saldırılara karşılık verdiği bölgede, çatışmalar aralıklarla sürüyor.

"ASKERİ OPERASYON NİYETİMİZ YOK"

Suriye'nin Halep kentinde şiddetli çatışmalar çıktı. Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Hareketlerimiz, SDG güçlerinin saldırıları, sivillere yönelik hedeflemeleri ve yeni köyleri kontrol etmeye çalışmaları sonrasında gerçekleşiyor. 10 Mart anlaşmasına bağlıyız ve askeri operasyon niyetimiz yok.' denildi.

Emniyet birimleri, akşam saatlerinde Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahalleleri çevresinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG, dün akşam saatlerinde Halep kent merkezinin doğusunda yer alan Deyr Hafir bölgesinde de Suriye güvenlik güçlerine saldırı düzenlemiş, taraflar arasında çatışmalar yaşanmıştı.