Suriye’nin eski liderlerinden Edip Çiçekli’nin torunu Yakzan Çiçekli CNN Türk’e konuştu

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Suriye’nin eski liderlerinden Edip Çiçekli’nin torunu Yakzan Çiçekli, CNN Türk editörü Serdar Korucu’nun sorularını yanıtladı. Çiçekli, Suriye’de 2011 yılında ilk eylemler başladığında meydanlardakilerin “özgürlük protestocuları” olduklarını söyledi, daha sonra yaşananlar içinse “Ne yazık ki iç savaş çıktı. Bu laftan nefret ediyorum çünkü biz iç savaş çıkarmadık. Hükümet kendi halkına saldırdığında bu genelde iç savaş olmaz” ifadelerini kullandı.

"KİMSENİN PLANLADIĞI BİR ŞEY DEĞİLDİ"

Türkiye’ye gelen Suriyelilerin ilk aşamada “birkaç gün ya da birkaç haftalığına kalmayı düşündüklerini” söyleyen Yakzan Çiçekli, yaşanan süreç için “Kimsenin planladığı bir şey değildi” dedi. Çiçekli, “Öncelikle bir Suriyeli ve insan olarak Türkiye’ye bu kadar Suriyeliye ev sahipliği yaptığı için teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı ve “Dünyada bu kadar mülteciye ev sahipliği yapabilecek başka bir ülke yok” dedi.

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Yakzan Çiçekli, Gaziantep’te 70 yaşındaki Suriyeli bir kadının saldırıya uğramasıyla ilgili olaraksa “Saldırıyı kim yaptıysa Türk halkını temsil etmediği kesin. İnsanlar yanıma gelip “Televizyonda gördüklerimiz bizi çok üzüyor, sizin için üzülüyoruz, sizi destekliyoruz böyle şeyler olmamalı” diyor. Bu, müthiş bir şey” dedi.

"MÜLTECİLERİ SİYASİ MESELELERE KARIŞTIRMAK DOĞRU DEĞİL"

“Mültecilere yönelik bu nefret söylemini kim kullanırsa kullansın, bu yanlış” diyen Çiçekli, “Mültecileri siyasi meselelere karıştırmak doğru değil” dedi ve muhalefet partilerinin sığınmacı karşıtı ifadelerine karşı empati çağrısında bulundu: “Kendinizi düşünün. Evinizi terk etmişsiniz, ülkenizi, ailenizi, topraklarınızı, işinizi bırakmışsınız. Sınırı geçip başka bir ülkeye gidiyorsunuz. Burada güvenlik arıyorsunuz. Daha sonra birden haberlerde insanlar “sizi kovmak istiyoruz” diyor. Bunu duyunca kendinizi güvensiz hissediyorsunuz.”

Yakzan Çiçekli, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın sponsorluğundaki “Sessiz İstila” filmine de tepki gösterdi. Çiçekli, “Bu kısa filmdeki bilgilerin büyük kısmı yanlış. İnsanlara mülteciler hakkında dedikodu yaymaya çalışıyor. Ateşe atılacak odun muamelesi yapıyorlar” diye konuştu.

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Mültecilerin geri dönmesi için işaret edilen Suriye’nin çıkarttığı genel aflara da değinen Çiçekli, “Sivilleri bombalayan, insanları öldüren, ölümüne işkence eden bir hükümete güvenemeyiz. Birleşmiş Milletler ve diğer ülkeler tarafından kanıtlanmış suçlar bunlar” dedi ve geri dönmeye çalışanların Türkiye’de kaldıkları süre için sorgulandıklarını söyledi.

"İDLİB’DE 1,8 MİLYON KİŞİ KAMPLARDA YAŞIYOR"

Çok sayıda Suriyelinin dönmek istediğini belirten Çiçekli, Türkiye’nin Suriye’nin kuzey kesiminde yaptığı briket evler projesi ile ilgili “Sadece İdlib’de 1,8 milyon kişi kamplarda yaşıyor. Bu yüzden briket evler tabii ki daha iyi bir alternatif ama son karar sahadakilerin. Ben burada otel odasından çadırda yaşayan insanlar adına karar veremem” diye konuştu.

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Dedesi Edip Çiçekli’nin geçmişini de hatırlatan Yakzan Çiçekli, ailesinin Hamalı, soyadının ise Türkçe olduğunu söyledi, “Birçok ailenin Türkçe soyadı var. Osmanlı döneminde sınır yoktu. Ankara’da Arapça bilmeyen Türk kökenli kuzenlerim var. Soyadımın Türkçe olmasından memnunum” dedi.