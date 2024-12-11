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Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında özetle şunları söyledi:

DEAŞ VE PKK/PYD’NİN DE BAŞI EZİLECEK

“Suriye halkı on yıllardır süren bir zulüm düzenini yıkarak özgürlüğüne, hakkına, hukukuna, geleceğine sahip çıkmış; asil bir kıyamı zaferle taçlandırmıştır. 61 yıllık Baas diktatörlüğü sonrasında Suriye kardan aydınlık günlere kavuşmuştur. Zalim Esed’in baskı, zulüm ve katliamlarla yıllardır ayakta tutmaya çalıştığı azınlık rejimi 8 Aralık Pazar günü Şam’ın kurtuluşuyla artık çökmüştür. İnşallah ülkenin diğer kısımlarındaki DEAŞ ve PKK-PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecektir. Böylece Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliği ülkenin her tarafında tümüyle güçlendirilecektir.

SURİYE HALKININ YANINDAYIZ

Suriye halkının birliğini, bütünlüğünü, kardeşliğini yeniden tesis etmeye bu kadar yaklaştığı dönemde akıl ve vicdan sahibi hiçbir gücün terör örgütleriyle iş tutmaya devam edeceğini düşünmüyoruz. Türkiye siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri tüm kapasitesiyle bu tarihi mücadelesinde Suriye halkının hep yanında olacaktır. Hep söylediğimiz gibi Suriye tüm inanç grupları ve etnik kesimleriyle Suriyelilerindir. Geçmişte yaşanan acıların gelecekte inşa edilecek huzurlu, güçlü, müreffeh Suriye’ye giden yolu bir fener gibi aydınlatmasını temenni ediyoruz.

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HERKESE HATIRLATMA

Suriye topraklarına gözünü diken herkese şu hatırlatmayı yapmakta fayda görüyorum: Türkiye olarak Suriye’nin bugünkü seviyesine gelmesi konusunda çok büyük fedakârlıklarda bulunduk-. Herkesin sırtını döndüğü Suriye halkını hem topraklarımız içinde hem sınırlarımız dibinde yıllarca koruduk, kolladık, himaye ettik. Bunu şikâyet ederek değil, memnuniyetle yerine getirdik. Bu saatten sonra Suriye’nin bir kez daha bölünmesine izin veremeyiz. Ülke topraklarının yeniden bir çatışma alanı haline gelmesine asla rıza gösteremeyiz. Kardeş Suriye halkının evlerine geri dönüşünü engellemeye yönelik hiçbir adımı, hiçbir kışkırtmayı kabul edemeyiz.

KARŞISINDA BİZİ BULUR

Suriye halkının özgürlüğüne, yeni Suriye yönetiminin istikrarına, kadim Suriye topraklarının bütünlüğüne yönelik her saldırı, karşısında Suriye halkıyla birlikte bizi de bulacaktır. Birilerinin sırtlarını dayadıkları güçlerden aldıkları cesaretleri, fanatik inançları, sapkın ideolojileri, hastalıklı hayalleri uğruna bölgemizi kana ve ateşe bulamasına seyirci kalmayacağız. Hem Suriye’de yaşananlardan hem Filistin’de devam eden trajediden hem kuzeyimizde süren savaştan çıkardığımız dersler bize bu şekilde hareket etmemiz gerektiğini söylüyor. Biz herkes için güvenlik, barış ve refah istiyoruz. Kendi güvenliğimizi, huzurumuzu, siyasi ve ekonomik istikrarımızı garantiye almanın yolu bu iklimi bölgemizin tamamına yaymaktan geçiyor.

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DÖNENLERİN YANINDAYIZ

Ülkemizdeki Suriyeli muhacirlerden evlerine dönme hazırlıkları yapanların tıpkı burada olduğu gibi gittikleri yerlerde de hep yanlarında olacağız. Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler için gereken kolaylığı sağlarken, CHP’nin sebebini çok iyi bildiğimiz kışkırtmalarına da eyvallah etmeyeceğiz. En son 14-28 Mayıs seçimlerinde nefret söylemlerini körükleyen CHP’nin Baas rejiminin yıkılmasının getirdiği hırçınlıkla ırkçı nefrete odun taşıma gayretlerinin elbette farkındayız. Kimse kusura bakmasın ama Türkiye’nin ve yüce gönüllü Türk milletinin tüm insanlığa örnek olan eşsiz misafirperverliğine 3-5 vicdan yoksulu faşistin gölge düşürmesine göz yummayız.”

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SABİT GELİRLİYE EN İYİ SEVİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomik gelişmelerle ilgili konuşurken “Şimdi önümüzde asgari ücret, memur ve emekli maaşları gibi sabit gelirlilerle ilgili kritik kararlar var” dedi:

“Meyvelerini toplamaya başladığımız ekonomi programını bozmayacak şekilde sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkartmayı arzu ediyoruz. Çünkü bilhassa son yıllarda temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan fahiş fiyat artışlarından en olumsuz etkilenen kesim sabit gelirlilerdir. Nüfusumuzun yarısından fazlasını oluşturan bu kesimlerin sıkıntılarına bigâne kalmayacağız. Milyonlarca insanımızın yaşadığı refah kaybını durduracak ve telafi edecek bir anlayışla hareket etmek mecburiyetindeyiz.”

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PARTİLİLERE: ŞİKÂYETLER DUYUYORUZ

Erdoğan, AK Parti kongreleriyle ilgili de şu mesajları verdi: “Türk siyasi tarihinde AK Parti kadar uzun süre iktidarda kalan bir başka parti yoktur. Bu uzun iktidar dönemi bize hem büyük mesuliyetler yüklüyor hem de beraberinde ciddi yenilenme ihtiyacı getiriyor. İşte bizim kongrelerimiz de hem kendi tabanımıza hem milletimize hem dünyaya yeni şeyler söyleme vesilesidir.

Maalesef son dönemde, teşkilâtımızın milletin farklı kesimleriyle yeteri kadar yakın, etkin ve hasbi ilişki kurmakta zorlandığına ilişkin bazı şikâyetler duyuyoruz. Hatta aynı serzeniş Genel Merkezimiz ve Meclis grubumuz için de dile getiriliyor. Son mahalli seçimlerde kazanamadığımız belediyelere baktığımızda bu tespitlerin çok da temelsiz olmadığı anlaşılıyor. Milletimiz bunca hizmetin, bunca mücadelenin ardından sandıkta bize beklediğimiz teveccühü göstermemişse sebebini dışarıda değil, başkalarında değil, elbette kendimizde arayacağız. Demek ki milletimizin bizden beklediği yakınlığı onlara gösteremedik. Demek ki vatandaşlarımızın hissiyatını doğru bir şekilde okuyamadık.”

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MAZLUMLAR KAZANDI KÖTÜLÜK SON BULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Suriye’de en zor dönemin geride kaldığını belirterek, “Mazlumlar kazandı, kötülük artık son buldu. Türkiye olarak yeni dönemde de Suriye halkının yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen 15’inci Büyükelçiler Konferansı’nda yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

“Küresel sistemin çıkmaza girdiği, uluslararası toplumun reflekslerini yitirdiği, çok taraflı yönetişim mekanizmalarının çözüm üretmekte yetersiz kaldığı zorlu bir dönemden geçmekteyiz. Barış ve güvenliği sağlamakla görevli uluslararası kurum ve kuruluşlar savaş ve ihtilafları engellemek bir yana sergiledikleri atıl tavırla yeni problemlere, yeni çatışmalara zemin hazırlıyor. Küresel düzlemde ağırlık merkezi Batı’dan Asya’ya doğru kayarken bu fay hattında yaşanan kırılmanın etkilerini hepimiz hissediyoruz.

İSRAİL’E ‘DUR’ DENİLMELİ

Mevcut İsrail yönetimi bölgedeki sorunları daha da çetrefil hale getirerek saldırılarına her gün bir yenisini ekliyor. Uluslararası toplumun katliamlar karşısındaki kayıtsızlığı, sistemi ayakta tutan temel hukuki ilkelerin, değerlerin her geçen gün daha da aşınmasına, örselenmesine, yok olmasına sebebiyet vermektedir. Buna mutlaka bir ‘dur’ denilmelidir. İsrail hükümetinin ısrarla ve inatla gittiği yol açık söylüyorum yol değildir.

KÖTÜLÜK ARTIK SON BULDU

Esed rejimi arkasında katliamlarla, yıkımlarla, barbarlıkla dolu büyük bir enkaz bırakarak firar etmiştir. Zalimler kaybetmiş, zelil olmuş, mazlumlar bir kez daha kazanmıştır. Türkiye ilk günden beri daima hakkı, adaleti, kuşatıcı ve kapsayıcı sistemin inşasını savunmuş, katliamlar başladığında da Suriyeli kardeşlerine hem kapısını hem gönlünü sonuna kadar açmıştır. Muhalefetin ve içimizdeki ırkçı çevrelerin ülkemize yeni bir Boraltan Köprüsü faciası, utancı yaşatma girişimlerini boşa çıkarttık. Temennimiz yeni yönetimin Suriye halkının tüm kesimlerini kuşatan ve kucaklayan bir anlayışla yoluna devam etmesidir. Suriyeli kardeşlerimize ihtiyaç duymaları halinde gereken her desteği vereceğiz. Tıpkı Suriye gibi Irak’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin muhafazası da bizim için çok ama çok önemlidir. Kalkınma Yolu Projemizle bu ülkeyi, ulaşım yollarının yeni güzergahı yapmak için paydaşlarımızla yakın çalışıyoruz. PKK terör örgütü ile ortak mücadelemiz tavizsiz şekilde sürecektir.

Engin tecrübesi ile Türk diplomasisinin değişen şartlara ayak uydurabildiğini, milli menfaatlerimizi merkeze alarak barış odaklı faaliyetlerini başarıyla sürdürebildiğini görüyoruz. Türkiye oyun kurucu bir aktör olarak müessir güç konumunu günden güne pekiştirmektedir.”

LİDERLERLE SURİYE TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Suriye’deki son durumu görüştü. İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre, görüşmelerde Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’de kalıcı istikrar için desteğe devam edeceğini ifade ederken son gelişmelerin Türkiye’nin izlediği insani politikanın ne kadar isabetli olduğunu gösterdiğini belirtti. Erdoğan, İsrail saldırganlığının bu kez de Suriye’de ortaya çıktığını, bu tutumun istikrara katkı sağlamadığını da vurguladı.

NATO’YA MESAJ

Cumhurbaşkanı tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye’nin Suriye’deki iç savaşın başladığı ilk günden bu yana Suriye’nin toprak bütünlüğü ve istikrarının korunmasını savunduğunu, Suriye’nin Suriye halkı tarafından yönetilmesi gerektiğini, terörden arındırılmış bir ve bütün Suriye’nin inşası için Türkiye’nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini ifade etti.