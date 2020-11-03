Suriyeli'nin evini Suriyeli soydu

Olay, geçen çarşamba günü Osmangazi ilçesine bağlı Bahar Mahallesi’nde yaşandı. Suriyeli H.A. evine gittiğinde dış kapı camının kırıldığını, içerideki 4 bin dolar, 8 bin TL ve 100 euro ile 1 dizüstü bilgisayar ve kimlik, pasaport, evlilik cüzdanı, üniversite diploması ve cep telefonunun çalındığını fark etti. H.A. durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Şüphelinin Suriyeli M.Ş. olduğu belirlendi. M.Ş., evinin yakınında beklemeye başlayan polisler tarafından soygundan bir gün sonra yakalandı. M.Ş.’nin evinde H.A.’nın evinden çalınan malzemeler ile paranın bir kısmı ele geçirildi.

M.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye tutuklanarak cezaevine gönderildi.