Suriyelilerle onurlu dönüş buluşması

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye’deki geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin ülkelerine dönüşleriyle ilgili son rakamları paylaştı. Beştepe’deki Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ali Yerlikaya, şunları söyledi: “Geçici koruma altındaki Suriyelilerde heyecan ve coşku var. Suriye’deki son duruma bakıyorlar. Şu an her şey yeni. Biz de gözlemliyoruz. Çarşamba günü Suriyeli STK’lar ve Suriyelilere destek olan STK ile görüşeceğiz. 2024 yılında ortalama aylık 11 bin civarında gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler oluyordu. Günlük 300-350 civarında dönüş vardı.

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KAPASİTEYİ ARTIRDIK

Bugün (9 Aralık) bir hareketlilik başladı. Bu sayı öğlene kadar 1.5-2 katına çıktı. Bizim sınır kapılarımızda gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler için günlük kapasitemiz 3 bin civarındaydı. Günlük 350-400 kişi geçtiği için bu kapasite yeterliydi. Ancak sayı artabileceği için bunu şimdi 15-20 bin kapasiteye çıkarttık.

2016 yılından şu ana kadar 737 bin geçici koruma altındaki Suriyeli, ülkelerine geri döndü. Geçici koruma altındaki Suriyelilerle ilgili olarak adres güncellemelerini yaptık. Şu an ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 2 milyon 936 bin. Adres güncellemeleri yapıldı.

1.2 MİLYON HALEPLİ

Bir basın toplantısı yapacağız. Gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler ile ilgili nasıl bir çalışma yürüttüğümüzü kamuoyu ile paylaşacağız. 13 yıllık aradan sonra Suriyelilerin ülkelerine geri dönme hayallerinin olduğunu görüyoruz. Geçici koruma altında bulunan 1 milyon 247 bin 432 Halepli var. Daha önce de açıklamıştım. Biz göç yönetimi ile ilgili bütün bilgileri paylaşıyoruz. Diğer bakanlıklarımız ile de koordine olarak çalışıyoruz. Gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşü kolaylaştırıcı neler yapabileceğimizin üzerinde çalışıyoruz. Bunları da zamanı gelince açıklayacağız.”

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ÇOCUKLAR HİÇ GÖRMEDİKLERİ ÜLKELERİNE DÖNÜYOR

-Suriye sınırındaki kapılardan dönüşler hızlandı. Aralarında Türkiye’de doğmuş, ülkelerini hiç görmemiş çocukların da olduğu gruplar yanlarına alabildikleri eşyalarla bu kez Suriye’de yeni bir hayata başlamanın heyecanıyla sınırı geçiyor.

YAYLADAĞI VE ZEYTİNDALI DA AÇILDI

-CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın, geçişlerdeki yoğunluğu azaltmak için Hatay’da Türkiye-Suriye sınırındaki Yayladağı Hudut Kapısı’nın yeniden açıldığını duyurmasının ardından Suriyeliler, geçişlere başladı. Hatay’ın Kumlu ilçesindeki Zeytindalı Sınır Kapısı’nın da açılması ile aileleri ve eşyalarıyla sınıra gelen Suriyeliler, işlemlerini tamamlayıp ülkelerine geçiş yaptı. Eşiyle birlikte Suriye’nin Hama kentine dönen Beşer Erdahi, “13 yıldır Türkiye’deyim. Şimdi savaş bitti, Suriye daha güzel. Çok mutluyuz. Türkiye’ye her şey için çok teşekkür ederiz” diye konuştu. (Alican GÜMÜŞ - Emek ÇAKILI / DHA)

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KEDİLERİNİ BIRAKMADI

-HATAY’daki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan Suriye’ye geçenler arasında Türkiye’de sahiplendiği iki kedisiyle İdlib’e dönmek için bekleyen Mustafa Hac Kadir (27) de vardı. “İstanbul’dan geldim, İdlib’e gideceğim. 6 yıldır Türkiye’deyim, otomobil tamirciliği yapıyordum. Şimdi savaş bitti, kız kardeşim ve kedilerimle birlikte ailemin yanına döneceğim. Memleketimi çok özledim. Kedilerimi küçükken almıştım. Burada baktım, şimdi birlikte gidiyoruz.”

ŞAM’DA BÜYÜKELÇİLİK: ŞARTLARA BAKACAĞIZ

-DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Meclis’te bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail’in Suriye’deki saldırganlığı ve ne yapmak istediği sorulunca Fidan, “Mevcut yönetimin elindeki tüm ekipmanı ve teçhizatı kullanılamaz hale getirmek istiyor” yanıtını verdi. “Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği yeniden açılacak mı?” sorusu üzerine de Fidan, “Şartların oluşmasına bakacağız” dedi. (ANKARA)

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GENEL KURUL’DA SICAK SOHBET

-MECLİS Genel Kurulu’nda dün Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının bütçe görüşmeleri yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, bütçe görüşmeleri sırasında verilen arada DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ile samimi sohbeti objektiflere yansıdı. (Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)