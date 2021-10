‘Suriyelilerle konuştum, gitmek isteriz dediler’

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli programlara katılmak üzere dün Kars’taydı. Kılıçdaroğlu, ilk olarak Susuz ilçesinde belediyeyi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu sonrasında ilçe belediye binasında Cilvuz Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınlarla kahvaltıda buluştu. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu, bir vatandaşın sorunlarını dinlerken “Az kaldı, sabredin, sorunları çözeceğiz, sorunları biliyoruz, birlikte çözeceğiz. Az kaldı, sandık gelecek” dedi.

SORUNLARI BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ

Kılıçdaroğlu daha sonra Kars Kültür Merkezi’nde kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcilerinin katıldığı toplantıda şunları söyledi:

“Memleket kötüye gidiyor, sorunlar her geçen gün artıyor. Neredeyse her evde huzursuzluk egemen. Bunu çözmemiz lazım. Nasıl çözeceğiz? Beraber çözeceğiz. İşçisi, memuru, emeklisi, ev kadını, çalışanı, işsizi hep birlikte çözmek zorundayız. Vatan bizim vatanımız, bayrak da bizim bayrağımız. O bayrak bu vatanda şanlı dalgalansın ve her evde huzur olsun. Bunun için Kars’tayım. Kars’ta milletvekilimiz yok ama onun kabahati Karslılarda değil. CHP’nin genel başkanı olarak söylüyorum, kabahati Karslılarda değil kabahati bizde.

Biz birlikte olacağız, beraber olacağız ve İnşallah sadece Kars’ın değil Türkiye’nin sorunlarını çözeceğiz. Beraber çözeceğiz, birlikte çözeceğiz, inançla çözeceğiz, kararlılıkla çözeceğiz. Bunu yaptığımız zaman göreceksiniz Türkiye çok daha güzel, yaşanılır bir ülke olacak ve gencecik evlatlarımız yurtdışına mı gidelim; böyle bir arayış içinde olmayacaklar. Herkesin işi, herkesin aşı olacak.

ANADOLU’NUN DA İÇİ BOŞALIYOR

Kars 20 yıldır kan kaybediyor. Bütün bu coğrafyayı bir barış havzasına döndürmek mümkün. Ama herkesin karnı sadece İstanbul’da doyarsa Kars’ı ne yapacağız? Kars o zaman sadece yaşlılar kenti mi olacak? Anadolu’nun da içi boşalıyor. Hepsi, kapağı nasıl İstanbul’a atarız, buna bakıyorlar. Peki buralar bizim toprağımız değil mi?

Gençler ‘Burada iş yok, nereye gideyim, İstanbul’a gideyim’ diyor. Büyük kentlerin varoşlarında takılıyorlar nasıl iş bulabilirim diye. Asgari ücrete mahkûm oluyor. Asgari ücrete iş bulayım da çalışayım diye. İşsizlik temel bir sorun, Kars’ta da bunu görüyorsunuz. Türkiye’de de çok ciddi bir sorun, 10 milyon üstünde işsizimiz var.

‘BİZİ 2 YILDA NASIL GÖNDERECEKSİN’

İstanbul’da Suriyelilerle konuştum. ‘Bizi 2 yıl içinde nasıl göndereceksin?’ diye soru sordular, anlattım. ‘Vallahi bu şartlar olsun biz bu memlekette kalmayız, kendi toprağımıza gitmek, baba toprağına, ana toprağına gitmek isteriz. Karnımızın orada doymasını isteriz’ dediler. Bütün altyapısını bu kardeşiniz oluşturmuş vaziyette. Onların tamamını göndereceğim ama ırkçılık yapmayacağız. Allah’ın yarattığı insanın başımızın üstünde yeri var. O insanların huzur içinde kendi ülkelerine gitmeleri lazım ve bunu yapacağız.”

BÜROKRATLARA YENİ ÇAĞRI YAPTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bürokratlara seslenerek, “Kararlar alırken, düsturunuz sadece milletimizin refahı olsun” dedi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, bürokratlara şöyle seslendi: “Sayın bürokratlar; bugün kararlar alırken, düsturunuz sadece milletimizin refahı olsun. Siz bu milletin onurlu evlatlarısınız, bunu hiç unutmayın.” (DHA)