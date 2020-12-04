MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSuriyelilerin satış yaptığı pazar, tedbirlere uyulmayınca kaldırıldı
GeriGündem Suriyelilerin satış yaptığı pazar, tedbirlere uyulmayınca kaldırıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 04.12.2020 - 09:30 | Son Güncelleme:

Suriyelilerin satış yaptığı pazar, tedbirlere uyulmayınca kaldırıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Suriyelilerin satış yaptığı pazar, tedbirlere uyulmayınca kaldırıldı
Abone Olgoogle-news

ŞANLIURFA'da, Suriye uyruklu sığınmacılar tarafından kurulan ve halk arasında 'Bit pazarı' olarak adlandırılan ikinci el ürün satışı yapılan pazar, koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı için kaldırıldı.

Suriyelilerin satış yaptığı pazar, tedbirlere uyulmayınca kaldırıldı
Sancaktar Mahallesi'nde bir parkın yanına kurulan pazarda sosyal mesafe kuralının ihlal edilmesi ve tezgah açan Suriye uyruklu kişilerin maske takmaması, vatandaşlar tarafından zabıtaya bildirildi. İhbarlar üzerine bölgeye gelen zabıta ekipleri, yerlere serilmiş giysiden elektronik eşyaya kadar farklı ürünlerin bulunduğu çoğunluğu Suriyeli olan satıcılardan, pazardaki eşyaların kaldırılmasını istedi. Maske takma ve sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği alanda Türkçe ve Arapça anons yapan zabıta ekiplerinin uyarısının ardından tezgah açanlar eşyalarını toplayarak alandan ayrıldı. Zabıta ekipleri, alandan ayrılanlara bundan sonraki süreçte bölgede satış yapılmasının da yasaklandığını söyledi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle