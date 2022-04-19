Suriyelilerin onurlu dönüşleri için çabalıyoruz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen büyükelçilerle iftar programında özetle şunları söyledi:

BİGANE KALAMAYIZ

(Rusya-Ukrayna savaşı) Çatışmalardan ekonomik kriz, salgın, çevre felaketlerine kadar acı hakikate şahitlik ediyoruz. Türkiye olarak mesuliyetlerimizi yerine getirmenin, krizlerde yapıcı rol oynamanın çabasındayız. Ukrayna krizinde yaşananlar, ülkemizin barışı, istikrarı, insanı ve insan hayatını merkeze alan girişimci dış politikasının en son örneğidir. Taraflar somut ilerleme kaydetti ancak Buça ve İrpin’den görüntüler, Kramatorsk’ta sivillerin hedef alınması çabalarımıza gölge düşürdü. Her iki taraf da İstanbul’daki görüşmeleri ilerletmekten yana olduğunu belirtiyor. Sayın Zelenski ve Putin’le düzenli telefon görüşmeleri gerçekleştiriyorum. İki liderin özellikle Türkiye’de buluşmaları yönünde temennimi iletiyorum. Bu çatışmalar uzadıkça sadece kayıplar değil ekonomik maliyetler de artıyor. Acının, yıkımın ve gözyaşının daha fazla sürmesine bigane kalamayız. Türkiye 3.5 milyonu Suriyeli olmak üzere yaklaşık 5 milyon yerlerinden edilmiş kişiye geçici ev sahipliği yapmaktadır. Tek başına bırakılmış olsak da Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşü için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Aynı zamanda rejimin bomba ve terör örgütlerinin saldırıları altında hayata tutunmaya çalışan mazlum ve mağdurlara sahip çıkıyoruz. PKK, YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terörle mücadelemizi sürdürüyoruz.

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NORMALLEŞME ADIMLARINI DESTEKLİYORUZ

Yakın çevremizde bir barış ve istikrar kuşağının oluşmasına katkı sunacak her türlü normalleşme adımını destekliyoruz. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta istikrara öncelik veriyoruz. BAE, İsrail başta olmak üzere Ortadoğu ülkeleriyle yakaladığımız ivmeyi korumakta kararlıyız... ABD ile tesis ettiğimiz stratejik mekanizmanın işlevsel hale gelmesinden de memnunuz.”





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Mescid-i Aksa’da yapılanları gördünüz, gördük, görüyoruz. Bu bizler için gerçekten bir üzüntü kaynağıdır. Bunu yaşamak asla istemiyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı ile de bunları Türkiye ziyaretinde konuşmuştuk. Bundan sonraki süreçte temenni ederim ki bunları bir daha yaşamayız. Ümmetin kanayan yarası olan Filistin davasına sahip çıkmaya devam ediyoruz. Mahmud Abbas ve BM Genel Sekreteri ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Gerilimin daha fazla tırmanmaması için üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettim.

TÜRKİYE AB İÇİN STRATEJİK KONUMDA

“Sığ değerlendirmelerin aksine Ukrayna bağlamındaki en son gelişmeler NATO ittifakı ve ittifak içinde Türkiye’nin önemini açıkça ortaya koymuştur. AB üyeliği Türkiye’nin stratejik hedefi olmayı sürdürmektedir. Savaşın küresel boyutlara oluşan menfi etkileri güvenlik ve enerji başta olmak üzere Türkiye’nin AB için ne denli stratejik konumda olduğunu göstermiştir. Tam üyelik perspektifimizi esas alan somut ve anlamlı adımları AB’den atmasını bekliyorum.”

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RUSYA VE UKRAYNA BÜYÜKELÇİLERİ İFTARDA

* İftar programına, 95 büyükelçi, 21 diplomat, 6 uluslararası kuruluş temsilcisi, 12 dini lider olmak üzere toplam 198 kişi katıldı.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala’nın yanı sıra Filistin, Kuveyt, Nijer, Güney Sudan, Venezuela, Cibuti, Türkmenistan, Gine ve Bahreyn büyükelçileri yer aldı.

* İftar davetine Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar da katıldı. İki büyükelçinin ayrı ayrı masalarda yerini aldığı görüldü.

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* ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ise İstanbul’da olduğu gerekçesiyle programa katılamadı, onun yerine ABD maslahatgüzarı katıldı.

* İftar programında davetlilere, Anadolu aşı, su böreği, içli köfte, kuzu incik kızartma, badem pilavı, güllaç ve Osmanlı şerbeti ikram edildiği öğrenildi.

BUGÜN HERZOG’LA TELEFONDA KONUŞACAK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin MYK toplantısında bugün İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’la telefonda görüşeceğini açıkladı. Erdoğan’ın toplantıda “Her zaman olduğu gibi, daha önce söylediğim gibi Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir. Sayın Herzog’la da bu çerçevede konuşacağız. Bu ilişkilerimizin iyi olmasını, iyi gitmesi için kırmızı çizgimize saygı duyulmasını isteyeceğim’ ifadesini kullandığı öğrenildi.