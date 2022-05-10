Suriyelilere sahip çıkacağız

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün, İstanbul’da MÜSİAD’ın 32. Kuruluş Yıldönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye’nin Gücü Ödülleri Töreni’nde özetle şu mesajları verdi:

ARZU ETTİKLERİ ZAMAN DÖNEBİLİRLER

“Birilerinin kalkıp ülkemize hicret eden ama Suriyeli ama Afganistanlı ama Iraklı, İranlı, fark etmiyor. Biz muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız. Suriye’den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Bay Kemal siz ne derseniz deyin. Biz bu konutları da onun için yapıyoruz. Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler. Ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız ve kovmayacağız. Bunu bilesiniz. Birileri çıkmış durmadan laf salatası yapıyor. Yok ya. Kapımız açık, onlara ev sahipliğimizi yapmaya devam edeceğiz. Ve onları katillerin eline kucağına atmayacağız.

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SALGININ ARTÇILARI

İnsanlık koronavirüs salgınını geride bırakırken artçı sarsıntılarıyla mücadelesini sürdürüyor. Salgının özellikle ekonomide arz talep dengesini altüst ettiğini, küresel ticaretin işleyişini bozduğunu, tedarik zincirlerinde aksamalara yol açtığını, emtia ve enerji fiyatlarında çok ciddi artışlara sebep olduğunu görüyoruz. Bu olumsuz küresel ekonomik görünüm Ukrayna ve Rusya arasında sıcak çatışmaların başlamasıyla beraber daha da kötüleşti. Örneğin 2022 Mart ayı itibarıyla Avrupa’da doğal gaz fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 600 arttı.

YÜKSEK ENFLASYON

Katlanarak artan enerji gıda ve ham madde fiyatları ne yazık ki tüm dünyada enflasyonu körüklüyor. Aşırı yüksek enflasyon bugün Avrupa ve Amerika bölgesi başta olmak üzere herkesin ortak sorunu haline gelmiştir. Birçok ülkede üretim yavaşlamakta istihdam düşmekte, iç talep zayıflarken bütçe açıkları ve kamu borçluluğu rekora koşmaktadır. Elbette tüm bu olumsuz gelişmelerden küresel ekonominin bir parçası olan Türk ekonomisi de ister istemez etkileniyor.

ENERJİ MALİYETİ

Bilhassa artan enerji ve hammadde maliyetlerinin sanayicilerimiz üzerinde ciddi baskı oluşturduğunun farkındayız. Aynı şekilde piyasa fiyatlarında oluşan şişmenin de temel bahanesi petrol ve enerji fiyatlarındaki aşırı dalgalanmadır. Ancak enerji fakiri olan bir ülke Türkiye buna rağmen kullanıcılara yansıyan fiyat bakımından Avrupa dâhil en düşük enerji maliyeti Türkiye’dedir. Muhalefetin sabotajlarına rağmen nükleer güç santrallerimizi devreye almak için gündüz demeden çalışıyoruz. İnşallah nükleer güç santralımız olarak Akkuyu’yu 2023 sonuna kadar inşallah bitireceğiz. Bunun yanında işte 18 Mart Çanakkale köprümüzü bitirdik ve milletimizin, tüm insanlığın emrine sunduk.

57 HAVALİMANI

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Göreve geldiğimizde Türkiye genelinde 26 tane havalimanı vardı. Ama şimdi 57 tane havalimanı var. 76 tane üniversitemiz vardı şimdi 207 tane üniversitemiz var. Karadeniz’de keşfettiğimiz doğalgazı bir an önce ülkemiz sistemine bağlamak için yoğun çaba harcıyoruz. Ayrıca yeni sahalarda sismik arama ve sondaj faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Şu anda 4 tane sondaj gemimiz, iki tane de sismik araştırma gemimiz var. Göreve geldiğimizde bizim böyle gemilerimiz yoktu. Ama şimdi artık kendimize ait gemilerimiz var.”

AÇ GÖZLÜ PİYASA CAMBAZLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, İstanbul’da MÜSİAD’ın 32. Kuruluş Yıldönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye’nin Gücü Ödülleri Töreni’nde fahiş fiyat artışları konusunda şunları söyledi: “Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar her alanda insanımızın hayat standardını koruyacak adımlar atıyoruz. Vatandaşımızın özellikle belini büken fahiş artışların bir kısmının ekonomik gerçeklerle bağlantısının bulunmadığını da elbette biliyoruz. Gayri ahlaki yöntemlerle milletimizin aşına kan doğrama peşinde koşan fırsatçıların olduğunu da görüyoruz. Bakanlıklarımız ve diğer kurumlarımız da tamahkarlık yapanlara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Son 20 yılda insanımızı nasıl enflasyona ezdirmediysek, aç gözlü piyasa cambazlarının fiyat oyunlarına da vatandaşlarımızı kurban etmeyeceğiz.”

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10 ÖDÜL SAHİBİNİ BULDU

MÜSİAD Türkiye’nin Gücü Ödülleri’nde, Türkiye’nin Gücü Özel Ödülü ilk ve son defa olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a takdim edildi. Diğer ödüller şöyle: Akademinin Gücü: Turkovac aşının geliştirilmesine öncülük eden Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Basının Gücü: Dünya Gazetesi’nden Hakan Güldağ, Dönüşümün Gücü: Altınay Robot Teklonojileri’nden Hakan Altınay, Girişimin Gücü: Getir’den Tuncay Tütek, İklimin Gücü: Altaca Şirketler Grubu’ndan Hasan Alper Önoğlu, Kadın Girişimciliğinin Gücü: Kale Grubu’ndan Zeynep Bodur Okyay, Markanın Gücü: LC Waikiki’den Vahap Küçük, Sosyal Sorumluluğun Gücü: Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği’nden Hatice Dilruba, Üretimin Gücü: Tosyalı Holding’den Fuat Tosyalı.