Suriyelilere bu bayram da izin yok

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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Suriyelilerin Kurban Bayramı için ülkelerine gitmelerine izin verilmeyeceğini söyledi. Aylık basın bilgilendirme toplantısında konuşan Çataklı, özetle şu bilgileri verdi: “2022 Haziran’da terör örgütü PKK’ya yönelik, kırsal alanda 8’i büyük, 61’i orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 654 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve işbirlikçilerine yönelik bin 421 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda aralarında 1’i liste dışı, 1’i gri, 2’si turuncu, 2’si mavi kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 142 terörist etkisiz hale getirildi.

16 TERÖR EYLEMİ ENGELLENDİ

93 sığınak, barınak, mağara imha edildi. 59 silah, 21 adet mayın/EYP, 122 adet el bombası, 580 kilogram patlayıcı madde, 7 bin 893 muhtelif mühimmat ele geçirildi. Bütün bunların yanı sıra; 2022 yılı Haziran ayında toplam 16 terör eylemi engellendi. Terör suçları çerçevesinde 16 bin 220 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 6 bin 141 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı, 87 şüpheli yakalandı.

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GERİ DÖNEN SAYISI 509 BİN 791

2022 yılı Haziran ayında, 4 bin 659’u denizlerde olmak üzere toplam 33 bin 465 düzensiz göçmen ve 612 organizatör yakalandı. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 509 bin 791, bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 648 bin 983 kişidir. Suriyelilerin ülkelerine bayram iznine gidip geri dönüşü söz konusu değildir.”