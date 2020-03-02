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Gündem
Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay) (DHA)
Haber Giriş: 02.03.2020 - 10:56,Son Güncelleme:/

Suriyelilerden Mehmetçiğe sevgi gösterisi

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Suriyelilerden Mehmetçiğe sevgi gösterisi
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında bölgedeki askerler, Suriyeliler tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.

İdlib kırsalındaki köy ve kasabalarda yaşayan Suriyeliler, TSK'ya ait askeri TIR'ların geçişi sırasında yollara çıktı. Türk ve Suriye bayrakları açan Suriyeliler, askerlere selam durup, dua etti. Bazı Suriyeliler de askeri araçların üzerine çıkarak Türk bayrağı açtı.

Suriyelilerden Mehmetçiğe sevgi gösterisi

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