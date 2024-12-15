×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Suriyeliler ülkelerine gidiyor: Vakti geldi dönüyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Jandarma#Cilvegözü Sınır Kapısı#Lazkiye
Suriyeliler ülkelerine gidiyor: Vakti geldi dönüyoruz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 07:00

İç savaş sırasında Türkiye’ye sığınan Suriyeliler, Esad rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay’daki 3 sınır kapısını kullanıyor.

Haberin Devamı

Jandarmanın düzen sağlamak üzere koridor oluşturduğu Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’na gidenler, gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından geçiş yapıyor. Kadın ve çocuklara geçiş önceliği tanıyan ekipler, sınırdan çok sevdiği bisikletini sürerek geçen 5 yaşındaki Ahmed Seffad’ın da aralarında olduğu miniklerle yakından ilgileniyor. Türk Kızılay öncülüğündeki yardım kuruluşları, aileler ile bölgedeki görevlilere sıcak çorba dağıtıyor, ikramlarda bulunuyor.

Cilvegözü’nün yanı sıra Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından da ülkelerine dönen Suriyelilerden bazıları eşyalarını poşetlerle bazıları ise el arabalarıyla taşıyor. Sınır kapılarına konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları, çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sağlıyor. Cilvegözü Sınır Kapısı’nda sıra bekleyenlerden Mustafa Kalaha (30), 10 yıl önce sığındığı Türkiye’den memleketi Lazkiye’ye dönmek için yola koyulduğunu anlatarak, “Artık vakit geldi, ülkemize gideceğiz” dedi. Emine Osman da misafirperverliği için Türkiye’ye teşekkür etti. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Jandarma#Cilvegözü Sınır Kapısı#Lazkiye

BAKMADAN GEÇME!