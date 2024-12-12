Suriyeliler ülkelerine dönüyor: Biz her zaman kardeş kalacağız

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Suriye’de muhalif grupların başkent Şam’da kontrolü ele almasının ardından Türkiye’deki çok sayıda Suriyeli, ülkelerine dönmek için bu sabah da Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın sınıra getirdiği mobil hizmet araçlarının devreye girmesiyle gümrük kapısındaki yoğunluğun azaldığı görüldü.

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Hatay Valiliği, hava sıcaklığının düşmesi ve yağış beklentisi nedeniyle sıra bekleyenlerin mağdur olmaması amacıyla bekleme noktasına çadır kurdu. Eşleri, çocukları ve akrabalarıyla gümrük kapısına gelen Suriyeliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine gitmeye başladı.

‘NE ZAMAN FIRSAT BULURSAM, GELECEĞİM’

Savaştan kaçan, 5 yıl sonra Şam’a dönmeyi bekleyen Eyub Abdulkadir, “Mersin’de kaldım, bir lokantada bulaşıkçılık yaptım. Burada çok mutluydum. Türk arkadaşım çok. Onlarla aile gibiydik. Düğünleri olduğunda beni çağırıyorlardı, halay çekiyorduk. Bir sıkıntım olduğunda koşarak geliyorlardı. İş yerimde beni çok seviyorlardı. Çalıştım, gezdim ve insan gibi yaşadım. Irkçılık hiç yaşamadım. Gitmeye karar verdiğimde; arkadaşlarımdan ayrılacağım için çok ağladım. Sonuçta doğduğum, büyüdüğüm yere gitmek zorundayım. Ne zaman fırsat bulursam, Türkiye’ye geleceğim” diye konuştu.



En büyük desteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milleti ve askerinin verdiğini belirten Abdulkadir, “Biz her zaman arkadaş ve kardeş kalacağız.

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Buradaki arkadaşlarım ne zaman Suriye’ye gelirse; beni bulacaklar. Onlar bana burada nasıl iyi davrandıysa, ben de onları çok güzel ağırlayacağım. İlk teşekkür Türk milletine. Bize çok destek verdiler. Bu dünyada sadece Türkiye ve Türk milleti bize insan gibi davrandı” dedi.

‘TÜRKİYE BİZE ÇOK YARDIM ETTİ’

Ailesiyle birlikte Halep’e dönen Hisam Bekri (38) ise “Hayat ve aile olarak çok memnunuz. Allah’a çok şükür savaş bitti. Suriye kurtuldu, memleketim çok güzel oldu.

Şimdi evime dönüyorum. Türkiye bize çok yardım etti. Biz ve Türkler kardeşiz. Türkiye ve Suriye her zaman kardeş kalacak” ifadelerini kullandı. (DHA)