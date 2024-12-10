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Suriyeliler başkent Şam’a aktı: ‘Yeni gelmedik geri geldik’

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#Suriyeliler#Şam#Suriye
Suriyeliler başkent Şam’a aktı: ‘Yeni gelmedik geri geldik’
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 07:00

Bundan tam 14 yıl önce Esad’ın bombalarından kaçıp dünyanın dört bir yanına ve ülkelerinin daha güvenli bölgelerine göç eden Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle başkent Şam’a adeta akın etti.

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Hem Suriye içinden hem de Türkiye başta olmak üzere başka ülkelerden yola çıkanlar, Şam yolunda konvoylar oluşturdu.

Suriyeliler başkent Şam’a aktı: ‘Yeni gelmedik geri geldik’
Yıllar sonra başkente yeniden adım atanlar, “Artık zulüm de hasret de bitti, evimize geri döndük’ diyerek gözyaşı döktü...
Suriyeliler başkent Şam’a aktı: ‘Yeni gelmedik geri geldik’
Esad rejiminin devrilmesinin ardından Şam’a doğru yola çıkan Suriyelilerin araçları, önceki gece başkente giden yolları ışıl ışıl yaptı.
Suriyeliler başkent Şam’a aktı: ‘Yeni gelmedik geri geldik’

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#Suriyeliler#Şam#Suriye

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