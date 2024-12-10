Suriyeliler başkent Şam’a aktı: ‘Yeni gelmedik geri geldik’

DHA - AA
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 07:00
Bundan tam 14 yıl önce Esad’ın bombalarından kaçıp dünyanın dört bir yanına ve ülkelerinin daha güvenli bölgelerine göç eden Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle başkent Şam’a adeta akın etti.
Hem Suriye içinden hem de Türkiye başta olmak üzere başka ülkelerden yola çıkanlar, Şam yolunda konvoylar oluşturdu.
Yıllar sonra başkente yeniden adım atanlar, “Artık zulüm de hasret de bitti, evimize geri döndük’ diyerek gözyaşı döktü...
Esad rejiminin devrilmesinin ardından Şam
’a doğru yola çıkan Suriyelilerin araçları, önceki gece başkente giden yolları ışıl ışıl yaptı.