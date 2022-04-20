Suriyeli yorumu: Turist olarak gelecekler

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dünkü CHP Meclis grup konuşmasında gündemi Suriyeli sığınmacılardı. Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda sığınmacıları özgür iradeleriyle göndereceklerini belirterek özetle şöyle konuştu: “Suriyelilere bugüne kadar 50 milyar dolar harcandı, nereye gitti bu para? Suriyelilere versen hepsi han hamam sahibi olur; asgari ücretin yarısıyla çalışıyor bu insanlar. Üç gün önce ‘Muhalefet göndereceğiz diyor ama biz göndermeyeceğiz’ diye açıklama yaptı. Sonra, büyük ihtimalle anket yaptı beyefendi, aşağıdan gelen tepkiyi gördü, ‘Dönüşleri için elimizden gelen gayreti göstereceğiz’ dedi.

SURİYE İLE BARIŞACAĞIZ

Suriyelileri getiren Bay Kemal miydi? Buna itiraz eden, ‘yanlış yapıyorsun’ diyen bendim. Nasıl bir omurga bu ya, 180 derece dönüyorsun. Çünkü biz onları özgür iradeleriyle göndereceğiz. Tabii, küçük ortağı da çark etti. Açıklama yapmış, ‘İstikbalimizi düşünmek zorundayız’. Günaydın Sayın Bahçeli. Ama biz Suriyeli kardeşlerimizi can ve mal güvenliklerini de sağlayarak ülkelerine kendi iradeleriyle göndereceğiz. Suriye ile barışacağız. Ortak kültürümüz, tarihimiz, akrabalıklarımız var. Yollarını, köprülerini, kreşlerini, fabrikalarını yapacağız. Onlar Türkiye’ye turist olarak gelecekler. Irkçılık yapmayacağız, bu necip millete o kara lekeyi asla sürdürmeyeceğiz.

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PSİKOLOJİ BOZULDU

Ekonomik kriz artarak devam ediyor. Kamuoyu araştırmasına göre ‘hayat pahalılığı psikolojimizi bozdu’ diyenlerin oranı yüzde 87.6. Alım gücümüzün bir önceki aya göre azaldığını söyleyenlerin oranı da yüzde 83.4. AK Parti, MHP seçmeni de bunalıma girmiş durumda, o da geçinemiyor, hayat pahalılığı bizim de psikolojimizi bozdu diyor. Ha bize inanmayabilir Sayın Erdoğan, diyebilir ki, ‘Bunlar muhalefettir, abartıyor’. Bana inanmıyorsan Bülent Arınç’ı çağır, kendisini bir dinle. Türk-İş’in açıkladığı açlık sınırı 4 bin 928 lira, yani asgari ücret açlık sınırının altında.”

‘MAN ADASI’ TAZMİNATI

YARGITAY, Kılıçdaroğlu’nun ‘Man Adası’ iddialarıyla ilgili hakkında açılan 35 bin liralık tazminat davasını onadı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, “Yargıtay bir dosyamızı daha onadı. Böylece, içinde Man Adası’nın da olduğu konuşmaları nedeniyle tazminata mahkûm olduğu dosya beş, ödeyeceği tutar 195 bin lira oldu” dedi.