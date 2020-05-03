Suriyeli Rama balkonda vuruldu

Bahçelievler ilçesi Zafer Mahallesi Çayırlı Sokak’ta perşembe günü iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. İftar saatini bekleyen Rama Korbalı, silah seslerini havai fişek zannederek balkona çıktı. Bu sırada Rama’nın başına kurşun isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Rama için sağlık ekibi çağırıldı. Eve gelen ekipler, Suriyeli genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, katili bulmak için sokaktaki kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis dedektifleri görüntüleri inceledikten sonra operasyonun düğmesine bastı. Polis, sokakta çatışan ve genç kızın ölümüne neden olan iki gruptan 10 kişinin Esenyurt’ta kaldığını tespit etti. Yapılan operasyonda 10 kişi, 3 silahla birlikte gözaltına aldı. 2 şüphelinin ise arandığı açıklandı. Rama Korbalı, bu binanın balkonunda can verdi.