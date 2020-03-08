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EDİRNE (İHA)
Haber Giriş: 08.03.2020 - 16:50,Son Güncelleme:/

Suriyeli minik mültecinin görüntüleri! Düşe kalka taşıdı…

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Suriye İdlib'den ailesi ile göç yolculuğuna çıkan minik mülteci Necla, annesinin yanında düşe kalka bebek bezini taşımaya çalıştı.

Türkiye'den Avrupa’ya gitmek isteyen mültecilere yönelik sınır kapılarının açılacağı haberlerinin ardından binlerce mülteci Edirne’ye doğru hareket etti. Suriye İdlib'den ailesi ile göç yolculuğuna çıkan minik mülteci Necla, annesinin yanında düşe kalka bebek bezini taşımaya çalıştı.

Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede, annesi ile birlikte aldıkları bebek bezlerini, biber gazı ve silah sesleri arasında düşe kalka yürüyerek kendi yükünü taşımaya çalışan 2 yaşındaki Suriyeli minik Necla'nın görüntüsü izleyenlerin yüreklerini sızlattı.

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