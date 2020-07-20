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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)-
Haber Giriş: 20.07.2020 - 13:15,Son Güncelleme:

Suriyeli hamalların 'kasa indirme' kavgası: 3 yaralı

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Suriyeli hamalların 'kasa indirme' kavgası: 3 yaralı
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KAYSERİ'de, meyve-sebze halinde, Suriyeli hamallar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenipervane Mahallesi'nde bulunan meyve-sebze halinde meydana geldi. Halde hamal olan iki grup arasında 'kasa indirme' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda bıçaklar kullanıldı. Reşid Aziz El Ali ve Hamza El Hasan ile ismi öğrenilemeyen bir Suriyeli, bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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