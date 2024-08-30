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Suriyeli çocuğa saldırıya gözaltı

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#Ali Yerlikaya#İstanbul #Metro
Suriyeli çocuğa saldırıya gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 07:00

İstanbul’da metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul’da Yenikapı - Hacıosman seferini yapan metroda, 22 Ağustos saat 21.10 sıralarında satış yapan Suriyeli bir çocuğa iki kişi saldırdı. Bir yolcu tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde, saldırganın bağırarak çocuğu dövdüğü, çocuğun ise ağladığı, yolculardan birinin de saldırganı engellemeye çalıştığı görülüyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın görüntüsü sosyal medyada büyük tepki çekti.  Adalet Bakanı Yılmaz Tunç  dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul’da metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunan şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır” açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu:  “Şüpheli şahıs bugün (dün) yakalanarak gözaltına alınmıştır. Çocuklar dünyanın en masum varlıkları, en büyük zenginliğimizdir. Çocuklara yönelik şiddet asla kabul edilemez.” 

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#Ali Yerlikaya#İstanbul#Metro

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