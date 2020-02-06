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Haber Giriş: 06.02.2020 - 21:38,Son Güncelleme:/

Suriyeli anne ve çocuğunun ölümüyle ilgili 3 kişi tutuklandı

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Suriyeli anne ve çocuğunun ölümüyle ilgili 3 kişi tutuklandı
Komşu Ş.E.

İzmir'in Menemen ilçesinde Suriye uyruklu hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlunun evde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Irmak Mahallesi'ndeki olaya ilişkin gözaltına alınan komşu Ş.E ve oğulları O.E. ve H.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, yoğun güvenlik önlemleri altında Menemen Adliyesine getirildi. Üç şüpheli de çıkarıldıkları çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma hakkında ayrıca kısıtlılık kararı verildi.

KAN DONDURAN DETAYLAR

- 5 aylık hamile kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü.

- 5 yaşındaki oğlu Muhammed plastik kelepçeyle boğuldu.

- 2 yaşındaki kızı Delal ise cinayetler işlenirken oradaydı.

NE OLMUŞTU?

Menemen'de bir evden uzun süre bir çocuğun ağlama sesinin gelmesi üzerine mahalle sakinleri, söz konusu ikamete girmişti. Hareketsiz yatan kadının başında çocuğun ağladığını gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunmuştu.

Evde Suriye uyruklu Manar Alahmed'in (35) bıçakla öldürüldüğünü belirleyen ekipler, diğer odada da ilk incelemede boğulduğu tespit edilen 5 yaşındaki Muhammed'in cesedini bulmuştu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Zanlı komşu... Hürriyet Suriyeli anne cinayetinin peşinde
Zanlı komşu... Hürriyet Suriyeli anne cinayetinin peşinde
Suriyeli hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlu toprağa verildiİzmir'in Menemen ilçesinde, 5 aylık hamile olan Suriye uyruklu Manar Alahmed (35), evde 6 yerinden bıçaklanarak, 5 yaşındaki oğlu Muhammed C. ise plastik kelepçeyle boğularak öldürüldü. Cinayet, ailenin 2 yaşındaki çocuklarının ağlama sesini duyan komşularının eve gitmesiyle ortaya çıkarken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına aldı. Öte yandan İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından, eşini ve oğlunu kaybeden Halil Muhammed cenazeleri teslim aldı. Muhammed zaman zaman sinir krizi geçirdi.
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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