Suriyeli anne ve çocuğunun ölümüyle ilgili 3 kişi tutuklandı

Komşu Ş.E.

Irmak Mahallesi'ndeki olaya ilişkin gözaltına alınan komşu Ş.E ve oğulları O.E. ve H.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, yoğun güvenlik önlemleri altında Menemen Adliyesine getirildi. Üç şüpheli de çıkarıldıkları çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma hakkında ayrıca kısıtlılık kararı verildi.

KAN DONDURAN DETAYLAR

- 5 aylık hamile kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü.

- 5 yaşındaki oğlu Muhammed plastik kelepçeyle boğuldu.

- 2 yaşındaki kızı Delal ise cinayetler işlenirken oradaydı.

NE OLMUŞTU?

Menemen'de bir evden uzun süre bir çocuğun ağlama sesinin gelmesi üzerine mahalle sakinleri, söz konusu ikamete girmişti. Hareketsiz yatan kadının başında çocuğun ağladığını gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunmuştu.

Evde Suriye uyruklu Manar Alahmed'in (35) bıçakla öldürüldüğünü belirleyen ekipler, diğer odada da ilk incelemede boğulduğu tespit edilen 5 yaşındaki Muhammed'in cesedini bulmuştu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı.