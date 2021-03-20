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Gündem
AA
Haber Giriş: 20.03.2021 - 16:47 | Son Güncelleme:

Suriyeli alim Muhammed Ali es-Sabuni son yolculuğuna uğurlandı

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Suriyeli alim Muhammed Ali es-Sabuni son yolculuğuna uğurlandı

Yalova'daki evinde 91 yaşında hayatını kaybeden Arap dünyasının önde gelen alimlerinden Suriyeli Muhammed Ali es-Sabuni, son yolculuğuna uğurlandı.

Sabuni için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Suriye İslam Konseyi Başkanı Usame er Rıfai, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, eski milletvekili Şevki Yılmaz ve İlim ve Fikri Araştırmaları Merkezi (İFAM) Kurucu Başkanı İhsan Şenocak, Sabuni'nin yakınları ve ailesi katıldı.

İsmailağa Camisi İmam Hatibi Salih Topçu, öğle namazını müteakip cenaze namazını kıldırdı. Namazın ardından Sabuni'nin cenazesi, Merkezefendi Camisi Mezarlığı'na defnedildi.

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