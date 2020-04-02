Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 02.04.2020 - 13:31,
Suriyeli 10 kişilik aile korbonmonoksit gazından zehirlendi
KAYSERİ'de Suriyeli 10 kişilik aile, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hastaneye kaldırıldı.
Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Melekhatun Sokak'ta oturan Suriyeli ailenin fertleri, sabah kalktıklarında rahatsızlandı. Aile üyeleri, sağık ekiplerini arayarak yardım istedi. Gelen görevliler, 10 kişilik aileyi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan tetkiklerde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 10 kişi tedaviye alındı.
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