MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSuriyeli 10 kişilik aile korbonmonoksit gazından zehirlendi
GeriGündem Suriyeli 10 kişilik aile korbonmonoksit gazından zehirlendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 02.04.2020 - 13:31,Son Güncelleme:/

Suriyeli 10 kişilik aile korbonmonoksit gazından zehirlendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Suriyeli 10 kişilik aile korbonmonoksit gazından zehirlendi
Abone Olgoogle-news

KAYSERİ'de Suriyeli 10 kişilik aile, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hastaneye kaldırıldı.

Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Melekhatun Sokak'ta oturan Suriyeli ailenin fertleri, sabah kalktıklarında rahatsızlandı. Aile üyeleri, sağık ekiplerini arayarak yardım istedi. Gelen görevliler, 10 kişilik aileyi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan tetkiklerde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 10 kişi tedaviye alındı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle