Suriye’den ilk resmi ziyaret

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Suriye yönetiminin yeni Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Merhef Ebu Kasra ve beraberlerindeki heyet ilk resmi ziyaretlerini gerçekleştirmek üzere Türkiye’ye geldi. Şeybani, Ankara’da ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Heyet daha sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın da aralarında bulunduğu Türk heyetiyle Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi. Görüşme sonrasında Fidan ve Şeybani kameraların karşısına geçti. Fidan, Suriye’de yeni bir sayfa açıldığını, ortaya çıkan fırsatın Suriye’de yeni yönetim ve uluslararası toplum tarafından doğru kullanılması gerektiğini söyledi. Fidan, özetle şunları söyledi:

KONSOLOSLUK AÇILIYOR

“Suriye’de tüm dini, mezhepsel ve etnik grupların kucaklaşma zamanı gelmiştir. Türkiye olarak Ulusal Diyalog Konferansı’nın Suriye’deki tüm bileşenleri yansıtmasını destekliyoruz. Yaptırımların kaldırılması için yoğun diplomatik çaba devam etmekte. Yaptırımların kalkması halinde milyonlarca Suriyelinin ülkesine geri dönmesi, DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelede başarı sağlanacaktır. Halep Başkonsolosluğumuz 20 Ocak günü faaliyete geçecek. Yeni Suriye’de PKK/YPG, DEAŞ gibi terör örgütlerine yer yok. DEAŞ kampları ve cezaevi konusunda yeni yönetime gereken yardımı yapmaya hazırız. DEAŞ ile mücadele konusunda da operasyonel destek sağlamaya hazır olduğumuzu kendilerine ve komşu ülkelere ifade ettik. Bölgenin geleceğinde teröre yer yok. Suriye’nin parçalanmasına asla izin vermeyeceğiz.”

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Fidan, Gazze’deki ateşkes kararına ilişkin de “Ateşkes sürecine olabildiğince destek verdik. Hedefimiz iki devletli bir çözümle bölgeye huzur gelmesi. Bu noktada çabalarımız devam edecek” dedi.

ŞEYBANİ TÜRKİYE’YE YABANCI DEĞİL

Suriye’nin yeni Dışişleri Bakanı Şeybani, Türkiye’ye yabancı bir isim değil. 2009 yılında Şam Üniversitesi Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan Şeybani, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans mezunu. Tezinin konusu ise Arap coğrafyasındaki ayaklanmaların 2010-2020 yılları arasında Türkiye’nin Suriye’ye yönelik dış politikasını nasıl etkilediği. Şeybani, aynı üniversitede doktora eğitimine devam ediyor. Atama duyurusunda, Esad Şeybani’nin 2011’de başlayan ayaklanmalara ilk günlerden itibaren katıldığı ve İdlib’deki hükümetin kurulmasında rol aldığı belirtildi. Esad Şeybani, Beşar Esad devrilmeden önce, Heyet Tahrir eş-Şam’ın (HTŞ) İdlib’deki yönetiminin siyasi işler başkanı olarak görev yapıyordu.

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SURİYE TEHDİT OLMAMALI

Şeybani ise basın toplantısında terörle mücadele vurgusu yaptı ve “Yeni yönetim Suriye topraklarının Türkiye ve Türk halkına tehdit olmaktan çıkarılmasını istemektedir” dedi.