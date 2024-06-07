Suriye’deki seçim oyununu Türkiye bozdu

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Yasadışı seçimlerin ertelemesinde, Türkiye’nin “oldubittiye izin vermeyiz” çıkışı ve uluslararası alanda yaptığı girişimler etkili olurken, Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da “Bu sözde seçimler tamamen iptal edilmelidir. Böyle bir durumun kabul edilmesi söz konusu olamaz” uyarısı yaptı.

ÜÇÜNCÜ KEZ TARİH

PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG, kontrolündeki Suriye’nin kuzeyindeki Cezire, Deyr Ez Zor, Rakka, Tabka, Fırat, Münbiç ve Afrin’in Şehba bölgelerinde 30 Mayıs 2024 tarihinde yerel seçim kararı aldı. Türkiye’nin sert tepki göstermesi ve uluslararası baskıların ardından terör örgütü, Suriye’nin toprak bütünlüğüne aykırı sözde seçimi 11 Haziran 2024 tarihine ertelediğini duyurdu. Tepkiler sürerken ardından yeni seçim tarihini Ağustos 2024 olarak duyurdu.

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KÜRTLER DE KARŞI

Arap aşiretleri, kabile ve topluluklar da PYD/YPG’nin seçim kararını protesto etti. Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ile Suriye Kürdistan Demokrat Partisi (PDK-S) de seçimlere katılmayacağını açıklayarak, sözde seçim için boykot çağrısında bulundu. ABD’nin de desteğini alamayan PYD/YPG’de iç hesaplaşmaların başladığı bildirildi.

TERÖRİSTANA İZİN YOK

Ankara, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü tarafından yapılmak istenen seçimlere, Suriye’nin toprak bütünlüğüne karşı ve Türkiye açısından güvenlik tehdidi oluşturan bir süreç olarak değerlendiriyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da “Türkiye, güney sınırlarının hemen ötesinde Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde bölücü örgütün bir teröristan kurmasına asla izin vermeyecektir. Oldubittiler karşısında daha evvel yapılması gerekiyorsa, ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık, aynı durumla karşılaşmamız halinde harekete geçmekten yine çekinmeyiz” diye konuşmuştu.

MGK’DA DA VURGULANDI

Milli Güvenlik Kurulu’nun 28 Mayıs’taki toplantısının karar metninde de, “Irak ve Suriye’de gasp ettiği toprakları terör yuvası haline getiren PKK/KCK-PYD/YPG’nin ve ona sağlanan desteğin bölgemizdeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edileceği, millî güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldubittiye fırsat verilmeyeceği vurgulanmıştır” ifadeleri yer almıştı.