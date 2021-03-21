'Suriye'de yasak yok' dedi, savcÄ±yÄ± ikna edemedi

Suriye'deki savaÅŸ nedeniyle 2015'de TÃ¼rkiye'ye gelen oto tamircisi Muhammed Dugan, kendisi gibi Halep'ten gÃ¶Ã§ eden Beyan B. ile 2018 baÅŸÄ±nda YeÅŸilpÄ±nar'da yapÄ±lan bir dÃ¼ÄŸÃ¼nle evlendi. Muhammed 23, Beyan ise 15 yaÅŸÄ±ndayken ilk Ã§ocuklarÄ± oldu. Beyan B., GaziosmanpaÅŸa'da Ã¶zel bir hastanede 21 KasÄ±m 2018'de doÄŸum yapÄ±nca GaziosmanpaÅŸa Ä°lÃ§e NÃ¼fus MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ savcÄ±lÄ±ÄŸa bilgi verdi.

"EÅžÄ°M VE AÄ°LESÄ°YLE MUTLUYUM"

Ä°fadesinde ortak tanÄ±dÄ±klar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla eÅŸiyle tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aralarÄ±nda duygusal baÄŸ olunca ailelerine sÃ¶yleyerek evlendiÄŸini sÃ¶yleyen Beyan B. "Suriye'de kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta evlilik yasaldÄ±r. TÃ¼rkiye'de kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta evliliÄŸin yasak olduÄŸunu bilmiyorduk. EÅŸim ve ailesiyle mutluyum" diyerek ÅŸikayetÃ§i olmadÄ±. Ancak savcÄ±lÄ±k, "Her ne kadar ifade verdiÄŸi tarihte 15 yaÅŸÄ±nÄ± ikmal etmiÅŸ olup ÅŸikayetÃ§i olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± beyan etmiÅŸse de 15 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼kken cinsel iliÅŸki konusundaki rÄ±zasÄ±nÄ±n geÃ§erli olmadÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle Muhammed Dugan hakkÄ±nda "Ã‡ocuÄŸun nitelikli cinsel istismarÄ±" suÃ§undan 20 yÄ±la kadar hapis istemiyle dava aÃ§tÄ±.

Ä°stanbul AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde yargÄ±lanan Muhammed Dugan ifadesinde suÃ§ iÅŸlemek kastÄ±yla hareket etmediÄŸini belirterek "Suriye'deki kurallara uygun ÅŸekilde TÃ¼rkiye'de eÅŸimle evlendim. TÃ¼rkiye'de bu yaÅŸta kadÄ±nlarla evlenilmeyeceÄŸini bilmiyordum" dedi.

"RIZA BÄ°LE OLSA SUÃ‡"

Mahkeme davayÄ± 21 Ocak 2021'de karara baÄŸladÄ±. GerekÃ§eli kararda, "maÄŸdurun ve sanÄ±ÄŸÄ±n Suriye'de maÄŸdurun yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zlarÄ±n evlenmesinin meÅŸru olduÄŸunu sÃ¶yledikleri, TÃ¼rkiye'de 15 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸtakilerle rÄ±zasÄ± bile olsa evlenmenin suÃ§ olduÄŸunu bilmediklerinin anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" vurgulandÄ±.

MAHKEME "HATA" KAPSAMINDA DEÄžERLENDÄ°RDÄ°

Eylemin suÃ§ olduÄŸu vurgulanan gerekÃ§ede, "Suriye Arap Cumhuriyeti'nde yaÅŸanan olaylar nedeniyle TÃ¼rkiye'ye iltica ettikleri ve TÃ¼rkiye'de yaÅŸamaya baÅŸladÄ±klarÄ±, TÃ¼rk Ceza Kanunu'nda (TCK) 15 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklara karÅŸÄ± cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen baÅŸka bir neden olmaksÄ±zÄ±n dahi gerÃ§ekleÅŸtirilen her tÃ¼rlÃ¼ cinsel davranÄ±ÅŸÄ±n Ã§ocuÄŸun istismarÄ± suÃ§u olarak dÃ¼zenlendiÄŸi" kaydedildi. GerekÃ§ede, "Ancak TCK'nin 103. maddesindeki bu dÃ¼zenlemenin uluslararasÄ± benimsenmiÅŸ, kabul gÃ¶rmÃ¼ÅŸ bir dÃ¼zenleme olmadÄ±ÄŸÄ±, Ã¼lkeden Ã¼lkeye farklÄ±lÄ±klar gÃ¶sterdiÄŸi, Avrupa Konseyi Ã¼yesi devlet statÃ¼sÃ¼ bulunmayan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaÅŸÄ± olup iltica ederek Ã¼lkemize gelen ve henÃ¼z kÄ±sa bir sÃ¼re TÃ¼rkiye'de bulunan sanÄ±ktan, cinsel erginlik yaÅŸÄ±nÄ±n ve yaÅŸ alt sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n 15 olduÄŸunu ve bu yaÅŸtakilerle rÄ±zaya dayalÄ± bile olsa cinsel iliÅŸkiye girmenin suÃ§ oluÅŸturduÄŸunu bilmesinin beklenemeyeceÄŸi" ifade edildi. Kararda, maÄŸdurun beyanÄ± ve sanÄ±ÄŸÄ±n savunmasÄ±nda Suriye'de maÄŸdurun yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zlarÄ±n evlenmesinin meÅŸru olduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki beyanlarÄ±nÄ±n aksine dosyada herhangi bir bilgi ve belge bulunmadÄ±ÄŸÄ±, sanÄ±ÄŸÄ±n TÃ¼rkÃ§e bilmemesi, TÃ¼rkiye'de uzun yÄ±llar kalmamasÄ±, yaÅŸÄ±, sosyo kÃ¼ltÃ¼rel durumu, yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸ, eÄŸitim durumu birlikte deÄŸerlendirilerek sanÄ±k Muhammed Necip Dugan'Ä±n "Ã‡ocuÄŸun nitelikli cinsel istismarÄ±" eylemini iÅŸlediÄŸi, ancak sanÄ±ÄŸÄ±n TCK'nin 30/1. maddesine gÃ¶re hata kapsamÄ±nda hareket ettiÄŸi belirtilerek beraatine karar verildiÄŸi belirtildi.

SAVCI Ä°STÄ°NAF BAÅžVURUSUNDA BULUNDU

Mahkemenin beraat kararÄ±na karÅŸÄ± ise savcÄ±, itirazda bulundu. Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesine gÃ¶nderilmek Ã¼zere sunulan istinaf talebinde, "15 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼kle rÄ±zaen cinsel iliÅŸkiye girme eyleminin genel kasÄ±tla iÅŸlenen bir suÃ§ olduÄŸu, TCK'da bu suÃ§ iÃ§in genel kasÄ±t haricinde Ã¶zel bir kasÄ±t aranmadÄ±ÄŸÄ±, ceza genel teorisine gÃ¶re sanÄ±ÄŸÄ±n ceza kanununu bilmemesinin mazeret olarak kabul edilemeyeceÄŸi, sanÄ±ÄŸÄ±n da maÄŸdurun da Ã¼lkemizde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve suÃ§ fiilinin Ã¼lkemizde ika edilmiÅŸ olduÄŸu, genel olarak yargÄ±lama yetkisi TÃ¼rk yargÄ± mercilerinde olan bir olayda suÃ§ faillerinin TÃ¼rkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸÄ± olup olmamalarÄ±nÄ±n, vatandaÅŸ olup olmamalarÄ±nÄ±n veya vatandaÅŸlÄ±ÄŸa sonradan geÃ§miÅŸ olup olmamalarÄ±nÄ±n suÃ§un oluÅŸumunu etkilemeyeceÄŸi, mahkemenin yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu yorumun TÃ¼rk Ceza Hukuk sistemine, kabul gÃ¶rmÃ¼ÅŸ ceza genel teorisine uygun olmadÄ±ÄŸÄ±" belirtildi.

"MAHKEMENÄ°N YORUMUNUN YASAYA UYGUN OLMADIÄžI..."

SavcÄ±nÄ±n talebinde ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Somut olayda sanÄ±ÄŸÄ±n mahkumiyetinin, ailesel olarak ve sosyolojik bakÄ±mdan istenmeyen sonuÃ§lara yol aÃ§acaÄŸÄ± endiÅŸesiyle beraat hÃ¼kmÃ¼ kurulamayacaÄŸÄ±, aÃ§Ä±k ve net olan cezai dÃ¼zenlemenin herkes iÃ§in mutlak baÄŸlayÄ±cÄ± olduÄŸu, herhangi bir sosyal sÄ±nÄ±fa Ã¶zel bir ayrÄ±calÄ±k tanÄ±nmayacaÄŸÄ±, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti sÄ±nÄ±rlarÄ±nda yaÅŸayan herkesin ceza yasalarÄ±na uymakla mutlak olarak yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olduÄŸu gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda mahkemenin yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu yorumun, sonuÃ§larÄ± itibariyle ailesel ve sosyolojik aÃ§Ä±dan olumlu sonuÃ§lar doÄŸurmaya matuf olmakla birlikte usul ve yasaya uygun olmadÄ±ÄŸÄ± ve anÄ±lan kararÄ±n bu nedenle bozulmasÄ± gerektiÄŸi kanaatine varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."

"SURÄ°YE'DE YASAK YOK"

SavcÄ±nÄ±n ceza verilmesi yÃ¶nÃ¼nde talepte bulunduÄŸu Muhammed Dugan, eÅŸi Beyan, Ã§ocuklarÄ± Mahmud ve Hatice, ayrÄ±ca kendi annesi, babasÄ± ve kardeÅŸleriyle toplam 8 kiÅŸi olmak Ã¼zere GaziosmanpaÅŸa'da bir apartmanÄ±n bodrum katÄ±nda yaÅŸÄ±yor. Dava sÃ¼recini sorduÄŸumuz Muhammed Dugan, "Suriye'deyken bunun (eÅŸini kastediyor) ailesini tanÄ±yordum. Bunu seviyorum, onlar da beni seviyor. Sonra evlendik. SavaÅŸtan sonra TÃ¼rkiye'ye geldim, Halep'ten. TÃ¼rkiye zor, hapis var. TÃ¼rkiye'de yaÅŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼kle evlenmenin yasak olduÄŸunu bilmiyorum ki. Åžimdi kÄ±zÄ±m da oldu, daha mahkeme bitmedi. Suriye'de yasak yok, yaÅŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼kle evlenmek normal, sÄ±kÄ±ntÄ± yok orada. Severek evlendik" dedi. EÅŸinin TÃ¼rkÃ§e bilmediÄŸini belirten Muhammed Dugan, "TÃ¼rkÃ§e zor" diyerek kendisinin de iÅŸe gidip gelirken az Ã¶ÄŸrenebildiÄŸini ifade etti.

"BÄ°R EVDE 8 KÄ°ÅžÄ° YAÅžIYORUZ"

Ä°lk Ã§ocuÄŸu Mahmud'un doÄŸumundan sonra dava aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik sorumuz karÅŸÄ±sÄ±nda Muhammed Dugan, "Evet. Mahkemede, TÃ¼rkiye'de yaÅŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼kle evlenmenin sÄ±kÄ±ntÄ± olduÄŸunu bilmiyorum dedim. Ama ÅŸimdi ne olacak bilmiyorum" ÅŸeklinde konuÅŸtu. Oto tamirciliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Dugan, TÃ¼rkiye'de olmaktan memnun olduÄŸunu, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, savaÅŸtan sonra geldiÄŸini ve 6 senedir TÃ¼rkiye'de olduÄŸunu belirtti. EÅŸinin ÅŸimdi 17 yaÅŸÄ±nda, kendisinin de 25 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶yleyen Muhammed Necip Dugan, "Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r sÄ±kÄ±ntÄ± yok. Hayat devam" dedi.

AVUKAT MORALIOÄžLU: "Ã‡OCUK EVLÄ°LÄ°KLERÄ°NÄ° KABUL ETMEMÄ°Z MÃœMKÃœN DEÄžÄ°L"

Ä°stanbul Barosu Adli YardÄ±m BÃ¼rosu Sorumlu AvukatÄ± Aylin MoralÄ±oÄŸlu ise Ã§ocuk yaÅŸta evlilikle ilgili hukuki deÄŸerlendirmede bulundu. MoralÄ±oÄŸlu, "TÃ¼rkiye'de 17 yaÅŸÄ±n altÄ±nda evlilik yaÅŸÄ± yasak. Taraf olduÄŸumuz Ã§ocuk haklarÄ± sÃ¶zleÅŸmesine gÃ¶re de 18 yaÅŸÄ±n altÄ±ndaki herkes Ã§ocuk sayÄ±lÄ±yor. Tabii bÃ¶yle bir Ã§eliÅŸki doÄŸuyor bu durumda. Ã–ncelikle ortak bir Ã§ocuk kavramÄ±nÄ±n kararlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±p ve 18 yaÅŸÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n Ã¶n gÃ¶rÃ¼lmesi gerekiyor evlenme yaÅŸÄ± olarak. 17 yaÅŸÄ±n altÄ±nda evlenmek istiyorsa ya da evlilik zorunluysa bununla ilgili mahkeme kararÄ±, ailesinin onayÄ± gerekiyor. Ama tabii bu olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hallerin de mahkeme tarafÄ±ndan Ã§ok iyi araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerekiyor " dedi. KiÅŸisel haller ya da kamu yararÄ± gibi durumlarÄ±n suÃ§u ortadan kaldÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden MoralÄ±oÄŸlu, "TÃ¼rk Ceza Kanunu'na gÃ¶re de kanunu bilmemek mazeret sayÄ±lmaz. Taraf olduÄŸumuz uluslararasÄ± sÃ¶zleÅŸmelere gÃ¶re Ä°stanbul SÃ¶zleÅŸmesi, Ã‡ocuk HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesi Ã§ocuk evlilikler yÃ¶nÃ¼nden sakÄ±ncalÄ± bir durum var. Burada Ã§ocuÄŸun Ã¼stÃ¼n yararÄ± kavramÄ±nÄ±n gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurulmasÄ± gerekir" dedi.

Ã‡ocuÄŸun rÄ±zasÄ±nÄ± da kabul etmenin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan MoralÄ±oÄŸlu, "Aksi halde Ã§ocuk evliliklerin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§mÄ±ÅŸ olursunuz. AÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman cinsel ÅŸiddetin, aile iÃ§i ÅŸiddetin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§mÄ±ÅŸ olursunuz. Yani bunun kuÅŸaklar arasÄ± aktarÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlarsÄ±nÄ±z, kÄ±z Ã§ocuklarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¼retime katÄ±lmasÄ±nÄ± engellersiniz, birey olmasÄ±nÄ± engellersiniz, eÄŸitim hakkÄ±ndan yoksun bÄ±rakÄ±rsÄ±nÄ±z. Bu da kabul edilebilir bir ÅŸey deÄŸildir. Ã‡ocuk evliliklerini kabul etmemiz mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil, Ã§Ã¼nkÃ¼ bu hem Ã§ocuk haklarÄ±na, hem kadÄ±nÄ±n insan haklarÄ±na aykÄ±rÄ± bir durum" diye konuÅŸtu.

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"UYGULAMA AÃ‡ISINDAN EKSÄ°KLÄ°K VAR"

KocanÄ±n tutuklanmasÄ±yla da yaÅŸanan maÄŸduriyetlerle ilgili ise Aylin MoralÄ±oÄŸlu, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Bu tip maÄŸduriyetler Ã§ok yaygÄ±n. Hem kendi vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z, hem de mÃ¼lteci kadÄ±nlar iÃ§in. Bununla ilgili de taraf olduÄŸumuz sÃ¶zleÅŸmelerdeki kurumlarÄ± yaratÄ±p oradaki sosyal politikalarla, Ã§eÅŸitli merkezlerle bu sorunlara Ã§are getirmemiz gerekiyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz Ã§ocuk evliliklerinin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§arsak kÄ±z Ã§ocuklarÄ±, erkek Ã§ocuklarÄ± Ã§ok maÄŸdur olacak. Bununla ilgili eÄŸitim, sosyal politikalar, merkezler, bÃ¼tÃ¼n bu eÅŸgÃ¼dÃ¼mÃ¼ saÄŸlayacak birimlerin oluÅŸturulmasÄ± gerekmekte. Uygulama aÃ§Ä±sÄ±ndan ne yazÄ±k ki bÃ¶yle bir eksiklik var. Biz hep ÅŸunu sÃ¶ylÃ¼yoruz hukukÃ§ular olarak, Ã¶ncelikle Ã§ocuÄŸun Ã¼stÃ¼n yararÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurulmasÄ± gerekiyor. Yani biz bu konularla ilgili maÄŸduriyetleri engellemek iÃ§in biliyorsunuz ara sÄ±ra kamuoyuna gelen yasa deÄŸiÅŸiklikleri de oluyor bu konuyla ilgili evlendirilmesi gibi. Ama eÄŸer biz bunlarÄ± saÄŸlarsak Ã§ocuklarÄ±n geleceÄŸini, Ã¶zellikle kÄ±z Ã§ocuklarÄ±n geleceÄŸini de mahkum etmiÅŸ oluruz. Bizim gÃ¶revimiz devlet olarak kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ± yetiÅŸkin, eÄŸitimli bireyler olarak topluma kazandÄ±rmak, Ã¼retime katmak, eÄŸitim imkanÄ± vermek, Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±nda erkeklerle eÅŸit bir ÅŸekilde yer almalarÄ±nÄ± saÄŸlamak iÅŸte bÃ¼tÃ¼n bu maÄŸduriyetleri gidermek Ã§ok Ã¶nemli olabilir, ama Ã¶ncelikle korunmasÄ± gereken menfaat nedir bunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmemiz gerekir."

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